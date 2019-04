Hivatalos: Erdoğan elveszítette Isztambult

Az isztambuli választási bizottság a török Hurryet szerint szerda délután behívatta az ellenzéki Köztársasági Néppárt jelöltjét, Ekrem İmamoğlut, hogy

hivatalosan is közölje vele, ő nyerte el a 15 milliós város főpolgármesteri tisztségét.

A hivatalos végeredmény szerint İmamoğlu 4 169 765 szavazatot kapott, míg ellenfele, a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) jelöltje, Binali Yildirim 4 156 036 szavazatot kapott, azaz 14 729 voks jelentette a különbséget.

A döntés nem volt egyszerű: İmamoğlu a március 31-én tartott önkormányzati választáson ugyanis csak 24 808 szavazattal nyert egy olyan településen, ahol nem kevesebb, mint 10,5 millió a választásra jogosultak száma. Sem Recep Tayyip Erdoğan elnök, sem Binali Yildirim nem ismerte el a vereséget, és szabálytalanságokra, illetve visszaélésekre hivatkozva fellebbeztek az eredmény ellen, és több körzetben is a szavazatok újraszámolását követelték. Ez meg is történt, de a különbség csak mérséklődött.

Az AKP kitartott vádjai mellett, és az elmúlt napokban többször is a válastzás eredményének érvénytelenítését, valamint a voksolás megismétlését követelte a Legfőbb Választási Tanácsnál. Ezt az illetékes hatóság többször is megtagadta, de az AKP újabb meg újabb keresetet adott be. A mostani, jogerősnek tűnő döntés előtt pár órával például új vonalon próbálkozott, a párt egyik alelnöke büntetőfeljelentést tett választási csalás gyanúja miatt.

A szintén a Hurryet által idézett Ali İhsan Yavuz szerint a párt saját vizsgálata során több ezer olyan választási jelenléti ív került elő, melyeken nem szerepelt sem hivatalos pecsét, sem aláírás. Ráadásul Yavuz szerint az isztambuli választási bizottságok tagságának egyharmadát nem közalkalmazottak adták, ráadásul legalább 12 olyan volt közalkalmazottat is találtak, akit a 2016-os – a mai napig nem tisztázott körülmények között lezajlott – puccskísérletre hivatkozva már korábban kirúgtak, és Yavuz szerint sok ezer bizottsági tagot fűznek rokoni szálak a puccskísérlettel vádolt, az Erdoğan-rezsim sorosgyögyének számító – egyébként az amerikai menedékjog védelmét élvező – hitszónok, Fethullah Gülen híveihez. És amúgy is,

az egész kampány a gülenisták és a Köztársasági Néppárt összeesküvése volt.