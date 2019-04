Porosenkót egy Porosenko-szavazó ütheti ki az elnöki székből

Cikkünk folyamatosan frissül.

Már a vita megtartásával győzelmet könyvelhetett el magának Volodimir Zelenszkij. Minden a színész-producer-showman forgatókönyve szerint alakult: A kijevi Olimpiai Stadionban rendezték meg a pénteki vitát, amit Porosenko az utolsó pillanatig elutasított. Az elnök stúdióbeszélgetést akart és még csütörtökön is úgy nézett ki, hogy nem megy el a Zelenszkij választotta helyszínre. A köztévé még előző este is arra készült hogy stúdióbeszélgetés lesz - amelyre esetleg Zelenszkij el se jön -, még azt is megtették, hogy inkább egy órával későbbre tették, hogy a stadionban tartott Zelenszkij-monológ után az elnökjelölt odaérjen a stúdióba Porosenkóhoz.

Végül mégis Porosenko ment a hegyhez a kezdetnél már érthető volt, miért akart volna inkább stúdióbeszélgetést a vasárnapi választás előtt.

A tömeg Zelenszkijt éltette, aki rögtön egy poénnal kezdte: Üdvözöljük Porosenko részéről azokat is, akiket busszal hoztak ide.

"Egyszerű gyerek vagyok Krivij Rihből" - mondta a köszöntéskor rögtön rájátszva arra a globális hangulatra, ami őt az elnöki szék közelébe röpítette. Az első fordulóban 32 százalékot szerzett, szemben Porosenko 16 százalékával.

Porosenko ellen egy Porosenko-szavazó

Legutóbb én is Porosenkóra szavaztam, bevallom - mondta Zelenszkij. Aztán arról beszélt, mennyire megtört a bizalma az elnökben, aki "a Majdanról az egyik öklét rázva azt mondja, Putyin majd én megmutatom neked! A másik kezével meg Medvedcsukon keresztül nyújtja neki a kezét."

Egyik kezével átadja vagyoni érdekeltségeit a milliárdos elnök, a másikkal közvetve ellenőrzése alatt tartja -mondta Zelenszkij a köszöntőre adott első öt percben.

Ezután Porosenko következett, aki, ahogy várható volt nagy lendülettel a háborúról, az Oroszország jelentette veszélyről beszélt, Debalcevóról, a frontról, ahol, ellentétben Zelenszkijjel ő elnökként megfordult.

„Hadsereg nélkül, valutatartalék nélkül vettem át az országot.” - mondta majd az EU-hoz való közeledés sikereiről beszélt. Refrénszerűen tért vissza a „mi ukránok” fordulathoz az eredmények felsorolásakor. Aztán Zelenszkij tapasztalatlanságáról beszélt, amivel az ország zsákbamacskát játszik.

Inkább leszek zsákbamacska, mint báránybőrbe bújt farkas

- replikázott Zelenszkij. Aztán elég hamar eljutottak oda, hogy azt vágják egymás fejéhez, hogy a másik a levegőbe beszél.

Hamar jött az offshore

"Ha ez demokratikus ország, akkor mondja meg: az ön üzleti partnere, aki lerabolta az országot, 160 milliárdot - ötmilliárd eurót - vett ki a befektetők pénzéből, majd az ön offshore-ba 41 millió dollárt utalt át" - mondta Porosneko, Igor Kolomojszkij milliárdosra utalva, akinek tévécsatornáján elnökjelöltté emelkedhetett Zelenszkij.

"Ön nem ügyész, hogy így vonjon kérdőre. Nem tettem semmit, amiért ügyész előtt kéne lennem, önnek viszont lehet, hogy van rá oka." - mondta Zelenszkij, érdemben nem reagálva a Kolomojszkijjal kapcsolatos vádra. "Ami Kolomojszkijt illeti, mindenki, aki törvényt sért, mindenki rács mögé kerül, ha köztük lesz Kolomojszkij, akkor ő is."

"Ukrajna nagy árat fizetett azért, hogy Európát választhassa. Az ország oda tart magától is, nem rajtunk múlik, de én is ezt az utat követem, ha elnök leszek" - mondta Zelenszkij.

Ezután egymás tévécsatornáit szapulták: Az 5-ös csatorna ugyanis Porosenko érdekeltségébe tartozik, ahová az elnök korábban Zelensztkijt is hívta szerepelni. "De én nem mentem oda, mert szabad ember vagyok. És ön is oligarcha, márpedig egy elnök nem lehet oligarcha." Porosenko erre válaszul Kolomojszkij1+1-es csatornáját vádolta azzal, hogy munkatársai távol állnak a valódi újságíróktól.

Az ukránul folyó vitában Zelenszkij váratlanul oroszra váltott egy mondat erejéig: "Egy elnöki ciklusra tervezek és szorítok, hogy ön és környezete soha többé ne kerüljön a politika közelébe."

Porosenko ismét visszaidézte a Kolomojszkij által ellopott ötmilliárd eurót, amire Zelenszkij érdemben nem válaszolt.

A retorikai kérdések nem nagyon vezettek sehova. Zelenszkij megkérdezte, hogy Porosneko szégyenli-e magát - nem szégyenli -, Porosenko pedig ezzel próbálta kihúzni a talajt Zelenszkij alól:

"Egyszerű kérdésem van: Ön kész mindent megtenni azért, hogy az ön üzleti partnerei, Kolomojszkij távolt kerüljön az állami forrásoktól?"

"Igen."

Ezután Zelenszkij három rövid mondatban értékelte Porosenkót és kampányát, amely az egy nyelv, egy hit, egy hadsereg hármasára épült.

Az ukrán nyelv létezett Porosenko előtt is.

Filaret már akkor küzdött az önálló ukrán egyházért, amikor az elnök még a moszkvai egyház híve volt.

A hadsereg teljesítményéért az ukrán nép önkénteseit illeti köszönet.

Zelenszkij nem biciklin jött

Porosenko a saját utolsó öt percében azt mondta: "el kell ismernem, ön tehetséges színész, jó produkciókat csinált.De Semmit nem hallottunk stratégiáról, tervezett lépésekről, amelyekkel meg kell védenünk az országot. Ön még a múltban él, terjeszti a hazugságokat, ahogy eddig is tette az ön partnerének csatornáján, aki mindent ön alá tett, hogy elfoglalhassa az országot. Megkell védenünk az országot öntől."

"Ön nem biciklin él nem is trolin jött, ön nem Goloborogyko" - mondta Porosenko arra a népszerű filmre utalva, amelyben Zelenszkij a főszereplőt formálta meg, aki történelemtanárként váratlanul megnyerte az elnökválasztást. (Ezzel a filmmel épült fel Zelenszkij elnökjelölt-imidzse, a három éve futó sorozat Kolomojszkij csatornáján látható. Zelenszkij pártja neve is a sorozat nevét viseli, a Nép Szolgálatában (SZN) "Ön egy oligarcha küldötte, Goloborogyko mögött nem állt Kolomojszkij."

Porosenko Zelenszkij híveihez fordult és ismét Zelenszkij tapasztalatlanságáról beszélt. "Meg kell védenünk az országot, hogy ne kerüljön Putyin és Kolomojszkij kezébe. Nem lehet kockázni az országgal, mert annak nagy ára lehet. Nem lehet az orosz agresszorral játszani, és tapasztalatlan emberre bízni Ukrajnát" - mondta Porosenko. A stadion azonban inkább Zelenszkij nevétől zengett a befejezéskor.

(Borítókép: Petro Porosenko és Volodimir Zelenszkij vitája. Fotó: Valentyn Ogirenko / Reuters.)