Osztrák miniszter: túl jól fizetik a menedékkérőket. Tartományok: na ne már

Herbert Kickl osztrák szabadságpárti (FPÖ) belügyminiszter javaslata szerint a jövőben egységesen 1 euró 50 centes órabért kellene fizetni a menedékkérőknek Ausztriában, „semmiképpen nem többet”.

Az idén márciusban bejelentett kezdeményezését indokolva a miniszter elsősorban azt kifogásolta, hogy a menedékkérők helyenként túl magas órabért kapnak az általuk végzett, többnyire kisegítő jellegű munkáért. A tárcavezető ezzel együtt azt is nehezményezte, hogy a menekültek esetenként jobban keresnek, mint a katonai, illetve a civil szolgálatot teljesítő osztrákok: vannak olyan megbízók, akik akár öt eurónál is többet fizetnek nekik óránként.

Az országban a menekültek a menedékkérelem benyújtása után kisegítő munkásként dolgozhatnak, emellett a menedékkérőknek járó alapellátást továbbra is megkapják, munkájukat pedig órabérben fizetik. Az órabér összegét mindeddig a megbízó állapította meg. A menedékkérő – ha meg akarta tartani a neki járó alapellátást is – a törvény szerint havonta legfeljebb 110 eurót kereshetett, családtagjai után pedig további 80 eurót. A mostani belügyminiszteri javaslat azonban az órabér felső határát is meghatározná mindenkire vonatkozóan.

Ausztria kilenc tartománya közül nyolc bírálja a kezdeményezést – írja most az MTI. Szerintük az órabér csökkentése elveszi majd a menedékkérők kedvét a közhasznú munkától, azzal együtt pedig az esélyük is csökken, hogy megtanuljanak németül, és később bejussanak a munkaerőpiacra. Bécs szociális tanácsnoka, Peter Hacker (SPÖ) kezdeményezésére a nyolc tartomány (Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg és Bécs) közös állásfoglalást fogalmazott meg, amelyben kérték a javaslat visszavonását, és a korábbi gyakorlat megtartását.

A kisebbik koalíciós párt, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) frakcióvezetője, Johann Gudenus ugyanakkor abszurdnak és minden objektivitást nélkülözőnek nevezte a kritikákat. Arra emlékeztetett, hogy a menedékkérők alapellátást, ezen belül élelmet, szállást, orvosi ellátást kapnak, így nem a közhasznú munkáért kapott órabérből tartják fenn magukat.