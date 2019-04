2030-ig maradhat az egyiptomi elnök, ha nyer a népszavazáson

Ma kezdődött, és három napig tart a népszavazás Egyiptomban, ahol arról az alkotmánymódosításról döntenek, ami lehetővé tenné, hogy a 2014-ben hatalomra kerülő Abdel-Fattáh Esz-szíszi elnök még 2030-ig megőrizze a hatalmát, valamint hogy a hadsereg nagyobb szerepet kapjon a politikában. Az elnöknek nagyobb befolyása lenne az igazságszolgáltatásra, és az ő kezében lennének a bíróságok is.

Abdel-Fattáh Esz-szíszi 2014-ben került hatalomra, miután elődjét a hadsereg segítségével mozdította el a posztjáról. Az iszlamista Mohamed Murszi uralma ellen rengetegen tüntettek, a tömegtüntetéseken sokan meg is haltak. Szíszinek a választáson valódi ellenfele nem akadt, mert addigra az összes ellenfelét így-úgy kiiktatta: az egyiket letartóztatták, a másikat megverték, többen pedig megfélemlítés miatt visszaléptek. Azóta pedig igyekeznek minden kritikus hangot elhallgattatni, életbe lépett náluk egy olyan törvény, amely szerint le lehet tiltani olyan weboldalakat, amik a nemzetbiztonságra vagy a nemzetgazdaságra veszélyt jelentenek. Nagyon gyorsan le is kapcsoltak több száz híroldalt és civil szervezetek oldalát is. Mióta hatalomra került, több ezer embert vettek őrizetbe, nagyrészt iszlamistákat, de vannak közöttük világi aktivisták is. Visszavontak több olyan szabadságjogot is, amelyet még a 2011-es, demokráciát követelő felkelés idején vívtak ki az egyiptomiak.

Az ellenzék szerint a népszavazás egy következő autoriter rendszer kiépítését szolgálja, ráadásul arra sem hagytak időt az embereknek, hogy az összes oldal érveit figyelembe véve hozzák meg a döntésüket. A kormánypárt szerint azonban ennek pontosan az ellenkezője igaz, és az elnöknek kell idő, hogy a nagy gazdasági reformokat és fejlesztési projekteket meg tudja valósítani, ezért arra kérnek mindenkit, hogy szavazzák meg az alkotmánymódosítást.

(Via AP, Reuters)