Fegyverrel akart megszerezni egy internetes domaint, rosszul sült el

Az internetes és a hagyományos bűnözés keverékét próbálta kivitelezni két férfi Iowában, de nem jött be a számításuk. Egyikük meg akart szerezni egy domaint annak tulajdonosától, de az nem állt kötélnek, ezért odaküldte az unokatestvérét, hogy kényszerítse fegyverrel a webhely átadására a tulajt, az unokatestvér azonban elbénázta. Most mind a kettőjükre börtön vár, írja a CNN.

Rossi Lothario Adams

A bizarr történet háttere, hogy Rossi Lothario Adams, a 26 éves felbujtó négy évvel ezelőtt alapított egy közösségimédia-céget State Snaps néven. A cég többek között jelen van Twitteren, Instagramon és Snapchaten, fő profilja, hogy részeg, meztelenkedő, botrányosan viselkedő fiatalokról oszt meg képeket és videókat. Egy időben több mint 1 millió követője volt már, akik a gyakran az State Snaps névből kialakult "Do it for the state" szlogennel töltötték fel a tartalmakat.

Emiatt Adamsnek az az ötlete támadt, hogy lefoglalja a 'doitforthestate.com' internetes domaint, csakhogy az már valaki másé volt. A férfi megkereste a webhely tulajdonosát vételi ajánlattal, de az nem akarta neki eladni, többszöri ajánlat ellenére sem. Adams nem bírta ezt elfogadni, ezért először fegyver-emojik küldözgetésével fenyegetőzött a domaintulajdonos baráti körében, aztán 2017 nyarára eljutott odáig, hogy rávette az unokatestvérét, Sherman Hopkinst, törjön be az illető házába és kényszerítse a webhely átadására.

Hopkins azonban nem volt a helyzet magaslatán. Hiába volt nála fegyver, a domain tulajdonosa azt könnyű szerrel elvette tőle, miután a fejére fogta, és a végén még ő eresztett bele néhány golyót Hopkinsba, majd hívta a rendőrséget. A behatolót már tavaly elítélték, 20 év börtönt kapott, a felbujtó Adams pedig jelenleg ítéletre vár, és neki is maximum 20 évig terjedő szabadságvesztéssel, valamint 250 ezer dolláros bírsággal kell szembenéznie.