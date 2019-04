Soros: Orbán egy szupergonoszt csinált belőlem

Idén Soros Györgynek ítélték oda a Don Ridenhour Bátorság Díjat, számolt be a Népszava. Az Orbán-kormány Voldemortja, Moriartyja, Palpatine-ja nyerte a Don Ridenhourról elnevezett díjat, amit 16. alkalommal ítéltek oda, és a díj átadásakor kitért a kormánynak a személyét érintő kommunikációjára is.

A Bátorság Díjat azoknak ítélik oda, akik az egész életüket a közjónak és a társadalmi igazságosságnak szentelték, olvasható a díjat átadó szervezet honlapján. Soros a nyílt társadalom, az emberi jogok és a transzparencia promotálásáért kapta meg a Rindenhour-díjat. „Soros György egy nagy erejű gondolkodó, kreatív emberbarát, és egy látnoki képességű ember, aki négy évtizede elkötelezetten harcol egy nyílt és igazságos társadalomért” – olvasható a szervezet honlapján.

A díjátadón tartott beszédében Soros Magyarországra is kitért.

A hazámban, Magyarországon Orbán Viktor kormánya egy szupergonoszt kreált belőlem, aki összeesküvést sző a magyar nemzet keresztény identitásának elpusztítására

– mondta Soros a köszönőbeszédében. „De én nem Budapesten élek” – folytatta. Szerinte a Helsinki Bizottság magyar munkatársainak naponta szembe kell nézniük az ellenséges környezettel és a démonizálással, amit a magyar kormány teremt. Beszédében kitért Erdoğanra is, akinek szerinte kulcsszerepe van Osman Kavala bebörtönzésében, aki Soros alapítványának török munkatársa, valamint a milliárdos személyes jó barátja is. Arra is kitért, hogy egyes jelentések szerint 2018-ban 321 emberi jogi aktivistát öltek meg világszerte.

Soros György a díjjal járó 10 000 dollárt a Hungarian Spectrum blognak ajánlotta fel, a blog magyar nyelvű híreket, a kormány magyar nyelvű kommunikációját fordítja angolra, hogy megismertesse a világgal a magyar közbeszéd állapotát. A blogot Balogh S. Éva alapította, '56-os emigráns, korábban a Yale előadója.