Hét öngyilkos merénylő áll a Srí Lanka-i robbantások mögött

Hét öngyilkos merénylő követte el a Srí Lanka-i templomokban és hotelekben végrehajtott hat támadást, mondta egy kormányzati igazságügyi orvosszakértő hétfőn. A két vidéki robbantást még vizsgálják a hatóságok, írja a The New York Times.

Megvizsgálták a támadók helyszínen talált maradványait, ebből pedig egyértelműen megállapították, hogy öngyilkos merénylők voltak. Azt egyelőre nem tudják, kik állhatnak az összehangolt támadások mögött, eddig egyetlen szervezet sem vállalta magára, írja a The Washington Post. A hatóságok eddig 24 főt tartóztattak le.

A merényleteknek eddig 290 halálos áldozata és ötszáz sebesültje van, köztük külföldi állampolgárok.

Az intézkedés során három rendőr is meghalt.

A szigetország fővárosában, Colombóban található Shangri-La luxusszállodában ketten robbantottak, míg a szintén colombói Cinnamon Grand Hotelben és Kingsburyben, valamint a Szent Antal katolikus templomban, a negombói Szent Sebestyén katolikus templomban, illetve a batticsaolai evangéliumi keresztény templomban egy-egy támadó robbantott.

Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary

A szállodák, a Shangri La, a Cinnamon Grand és a Kingsbury a turisták kedvelt célpontjai, bár olcsónak egyiket sem nevezhetnénk az éjszakánként 50 ezer forintos szobaárukkal. A vasárnapi mise miatt pedig sokan voltak a templomokban.

A hatóságok a nemzetközi reptérre vezető út mellett is találtak egy bombát vasárnap este, ami 400 méteres sugarú körben pusztított volna. Ezt hatástalanították.

A kijárási tilalmat hétfő reggelre feloldották, de a legtöbb közösségi oldalt (pl. Facebook, WhatsApp) továbbra sem lehet használni, hogy megakadályozzák a hamis hírek terjedését és a pánikkeltést. A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolója szerint hétfőn reggel katonák felügyelték a rendet a nagyobb szállodák előtt, illetve a világkereskedelmi központ előtt a kereskedelmi negyedben.

Hétfő este nyolc és kedd hajnali négy között viszont újra visszaáll a kijárási tilalom a BBC szerint.

A kormány hétfőn jelentette be, hogy pénzjuttatást ad az áldozatok és sérültek családjainak. 100 ezer rúpiát (kb. 150 ezer forintot) adnak a temetésekre, írja a The Guardian.

Az ország miniszterelnöke szerint a hatóságok egy hete tudtak arról, hogy két öngyilkos merénylő Colombóban politikusokat akar felrobbantani.

Számos állam- és kormányfő, illetve nemzetközi szervezet vezetője elítélte a merényleteket , köztük Narendra Modi, Imran Khan, Theresa May, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker és Vlagyimir Putyin is. May az erőszakot visszataszítónak nevezte, és kijelentette, hogy soha, senkinek nem lenne szabad vallását félelemben gyakorolnia. Angela Merkel kancellár szóvivője útján azt emelte ki: A terrorizmus, a vallási alapú gyűlölet és intolerancia soha nem győzedelmeskedhet. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Srí Lanka-i államfőnek küldött táviratában cinikus és kegyetlen cselekedetnek nevezte a merényleteket. Áder János köztársasági elnök Magyarország minden polgára nevében részvétét fejezte ki.

Ferenc pápa a vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte a világtól húsvétvasárnapi Urbi et Orbi üzenetében, hagyományos ünnepi miséje után, amiben együttérzését fejezte ki „ennek a kegyetlen erőszaknak az áldozataival” akiknek húsvétkor fájdalmat kell elszenvedniük és gyászolniuk kell.

A merényletekről készült képgalériát itt, a Reuters videófelvételét itt lehet megtekinteni.

(Borítókép: A robbantás helyszíne Negombo városában. Anadolu Agency / Getty Images Hungary)