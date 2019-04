Konzervatív exminiszter és Boris Johnson húga a brexit ellen

Új brexitellenes párt alakult az Egyesült Királyságban: független parlamenti képviselők egy csoportja listát állított Change UK – The Independent Group néven az EP-választásra, írja az MTI. Bár már lassan három éve döntötték el a britek népszavazáson, hogy kilépnek az Európai Unióból, az országnak mégis újra képviselőket kell majd küldenie az Európai Parlamentbe, ha május 22-ig nem fogadják el a korábban már háromszor is leszavazott kilépési megállapodást.

A brit alsóházban kialakult patthelyzet miatt kért és kapott Theresa May brit kormányfő további haladékot a kilépésre az EU-tól. Az Unió egészen október 31-ig adott hosszabbítást, de a britek előbb is kiléphetnek, ha átmegy a kilépési megállapodás. May április elején azt mondta, május végéig rendezett brexitet szeretne.

Ha addig azonban nem sikerül megegyeznie az ellenzékkel, akkor a szigetországnak képviselőket kell delegálni az uniós parlamentbe, a legújabb mozgalom pedig azokat a szavazókat szólítja meg, akik bent tartanák Nagy-Britanniát az EU-ban. A jelöltek között van az a Rachel Johnson is, aki a keményvonalas kilépéspárti Boris Johnson volt külügyminiszter húga. Korábban ő is a Konzervatív Párt tagja volt, most újságíróként dolgozik, az Evening Standardnek pedig úgy nyilatkozott, hogy a tagságról való szavazás generációk életét változtatja meg.

Nem akarom, hogy elrabolják azt a gyermekeimtől, hogy Európában élhessenek, utazzanak vagy dolgozzanak

– mondta a lapnak, hozzátéve, szerinte az országnak sokkal jobb helye van az Unión belül.

A kezdeményezést a Munkáspártból és a konzervatívoktól kilépett képviselők indították, például Stephen Dorrell, aki még a kilencvenes években az egészségügyi tárcát vezette John Major kormányában. De a jelöltek között vannak olyanok is, akik korábban nem vállaltak politikai szerepet: Gavin Esler, a BBC Newsnight egykori újságírója is ilyen, aki a brit politikát „a világ viccének" nevezte.

A felmérésekben 8 százalékon álló szervezet vezetője, Heidi Allen szerint ők képviselik „a maradáspártiak szövetségét", ami viszont úgy tűnik, egyelőre nem teljes. A szintén uniópárti Liberális Demokratákkal és Zöldekkel például nem akarnak összefogni, miközben a közvélemény-kutatások mindkét pártot valamivel magasabbra mérik náluk (9 és 10 százalék).

Pedig ha egyesítenék erőiket, ők lehetnének a legtámogatottabb lista a május 23-i választáson, megelőzve mind a második népszavazáson vaciláló Munkáspártot, mind Nigel Farage új alakulatát, amit egyszerűen Brexit Pártnak keresztelt el. A népszavazást kiharcoló UKIP egykori vezére „politikai forradalmat" hirdetett, és bármi áron távozna az EU-ból. A legfrissebb kutatások pedig

23-27 százalékkal a választások legnagyobb esélyeseinek mérik.

Sőt, sokan a kormányzó tory képviselők közül is inkább rájuk szavaznának, mint saját pártjukra, ami jelenleg a két évvel ezelőtti választási eredményének harmadát érné el a maga 17-18 százalékával.