7 ezer cserkészvezető 12 ezer gyereket molesztálhatott az évek folyamán az USA-ban

Több ezer vezetőt érinthet az a molesztálási botrány, ami az Amerikai Cserkészszövetség soraiban robbant ki hétfőn este, írja a NBC New York. Az áldozatokat képviselő ügyvéd, Jeff Anderson szerint a cserkészvezetők által elkövetett molesztálások sokkal kiterjedtebbek, mint azt a legtöbben gondolnák. Elmondta, hogy szervezett és tudatos eltusolás folyik a Szövetség berkein belül, állítása szerint a Cserkészszövetségnek 1940-ig visszamenőleg vannak dokumentumai, amik molesztálási ügyeket tartalmaznak.

Arról már 2012 óta lehetett tudni, hogy a Cserkészszövetség őriz dokumentumokat a soraikban elkövetett molesztálásokról, azonban a pontos számok eddig nem voltak nyilvánosak. Anderson szerint az általa perverz-aktáknak keresztelt dokumentumokból arra derül fény, hogy

7 819 feltételezett elkövető lehet és 12 254 áldozat.

Anderson elmondta, hogy 130 molesztálót sikerült azonosítani New Yorkban a dokumentumok alapján. New Jersey-ben 50 cserkészvezető személyazonosságát tervezik nyilvánosságra hozni. Anderson több pert is tervez indítani a Cserkészszövetség ellen, hogy adják ki az összes dokumentumot az elkövetők neveivel egyetemben.

Az Amerikai Cserkészszövetség a News 4 műsorában reagált a dologra: "Mélyen foglalkoztat bennünket a gyerekek elleni szexuális zaklatás áldozatainak sorsa, és őszintén elnézést kérünk mindenkitől, akit molesztáltak a cserkészévei alatt."