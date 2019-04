Gyanús, hogy a Srí Lanka-i terrort nagyon máshol találták ki

Első látásra sokan talán meg se lepődnek a Srí Lanka-i merényletsorozaton: vélhetően muszlim terroristák merényleteket követtek el keresztény és nyugati célpontok ellen. Az öngyilkos merényleteknek csak a mértéke sokkoló. Ez a 21. század szeptember 11. utáni legvéresebb merénylete: a halálos áldozatok száma már 359-re nőtt, a sérültek száma 500 feletti.

Pedig Srí Lanka esetében kevés meglepőbb fejlemény van ennél. A délkelet-ázsiai országban a muszlimok ugyanis:

jelentős kisebbségben vannak;

szervezetlenek;

ők a többségi társadalom pofozózsákjai, ha a kormány vagy más kisebbségek éppen le akarják vezetni a belpolitikai feszültségeket.

A muszlimokat támadó, megfélemlítő többség pedig sem nem nyugati, sem nem keresztény, hanem a békéről és a megértésről elhíresült buddhisták.

Éppen ez a konstelláció teszi valószínűvé, hogy a merénylet valójában import, nem sok köze van Srí Lankához. De mielőtt ezt kifejtenénk, nézzük meg, miért annyira érthetetlen a konfliktus a nyugati, európai közönségnek.

Ezt a radikalizmust nehezen hisszük el

Srí Lankán járva a szerző számára is zavarba ejtő volt találkozni a radikalizmus egy addig nehezen elképzelhető formájával. Egy buddhista szerzetes magyarázta nekünk, hogy milyen bűnöket követnek el a muszlimok a békés buddhista lakosság ellen. A vádakkal csak az volt a gond, hogy már első hallásra is magukon viselték a fake news minden ismérvét. A városban állítólag muszlim orvosok kevernek fogamzásgátlót a buddhista nők ételébe, hogy visszaszorítsák a buddhisták számát. Sőt, az orvosi vizsgálatra érkező várandós nőkön akaratuk ellenére hajtanak végre abortuszokat. Hogy az ilyen tetteknek miért nincs következményük? Mert a kormányt is ők uralják, és így sikeresen tussolják el az ügyeket, magyarázta a jámbor szerzetes.

A történet csak ott hibádzott, hogy Srí Lankának harcos buddhista kormánya van, az ország több mint 70 százaléka buddhista, és a muszlim kisebbség épp a reprezentáció hiányától szenved.

Továbbá attól, hogy a gazdasági és belpolitikai válsággal küzdő buddhista kormányok – a nemzetközileg bevált módszer szerint – a védekezésre képtelen kisebbség ellen hergelik a többségi társadalmat. A kisebbség a trópusi szigeten pedig történetesen a muszlim közösség. A lakosság 9,7 százalékát kitevő muszlimok ellen rendszeresek a pogromok. Srí Lanka buddhista vallási központjában, Kandy városában és Amparában egy éve két muszlimot megölt, boltokat gyújtott fel a buddhista szerzetesek által feltüzelt tömeg.

13 Galéria: Robbantásos merényletek Srí Lankán Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary

Hiába rendszeresek az ilyen incidensek, a nyugati világban a buddhizmusnak olyan jó a marketingje, hogy a konfliktus nem égett rá a szigetországra. Pedig a buddhista radikalizmusra más, jól ismert példák is akadnak: a rohingja népirtás ugyanezen forgatókönyv szerint zajlik Mianmarban, csak bátrabban előadva. Ott az extremista szerzetesek és buddhista politikusok egész falvakat irtottak ki vagy üldöztek át a határon.

De vissza Srí Lankára. A muszlimoknak nem csak a buddhista többségtől kell tartaniuk. Nyomorgatják őket a tamilok is, akik hindu vallásúak, és alapvetően a buddhista (és hogy bonyolítsuk, szingaléz nyelvű-etnikumú) többséggel állnak szemben. A szigetet megnyomorító, 26 évig tartó polgárháború is a hindu tamilok és a buddhista szingalézek közt zajlott. A két harcoló fél közt rekedt muszlimok szerettek volna csatlakozni a buddhisták elleni harchoz, de elutasítottságuk akkora, hogy a tamilok még taktikai okokból sem közösködtek velük. A tamil terroristák ugyanúgy támadták a muszlimokat, mint a buddhista többséget.

Összefoglaljuk: a muszlimokat Srí Lankán üti a buddhista többség és a hindu kisebbség is. A keresztényekkel viszont semleges a kapcsolatuk.

Értelmetlen a nyugatiakat támadni

Így kezd kirajzolódni, hogy ha igazak a hírek, és a merényletet valóban a Nemzeti Tauhit Dzsamaat nevű iszlamista csoport követte el, akkor az nagyjából annyira illik a Srí Lanka-i viszonyok közé, mintha a bányatársaságok által a földjéről elhajtott kanadai eszkimó (PC: inuit) az izraeli telepeseket vádolná nyomorúságos sorsáért.

Srí Lankán ugyanis keresztényből van a legkevesebb: a lakosság 7,4 százalékát teszik ki. A nyugatiak elleni indulatokat sem fűti semmi racionálisan megfogható tény. Sőt, a nyugatiak jelenkori érkezése egyet jelentett a békével és prosperitással. A polgárháború évtizedei alatt Srí Lankát nem nagyon háborgatták sem külföldi cégek, sem turisták. Az alig tíz éve tartó béke azonban látványos fordulatot hozott. Mára Srí Lanka bevételének jó része származik a turizmusból: évi két és fél millió turista látogatja meg az országot, amivel egy millió embernek biztosítanak munkát.

Nincs értelmetlenebb merénylet Srí Lankán annál, mint hogy a muszlimok keresztényeket és nyugatiakat támadjanak meg.

Ha a Srí Lanka-i muszlim terroristák saját elhatározásból, saját frusztrációik alapján szervezik a merényletet, akkor inkább robbantanak fel buddhistákat, mint keresztényeket, nyugatiakat.

Máshonnan indulhatott ki

Annak ellenére, hogy Srí Lanka fő vallási konfliktusa hagyományosan a buddhista szingalézek és a hindu tamilok között zajlott, a hetvenes évektől az iszlám szélsőséges, vahabita ága is megerősödött a szigetország muszlimjai közt. Ez a jelenség nem kis részben a Szaúd-Arábia által a hetvenes években indított térítőmozgalomnak köszönhető, mely során a királyság Boszniától Indonéziáig bőkezűen támogatta a Szaúd-dinasztia ultraortodox jogi iskoláját követő mecsetek építését, és a vahabita imámok képzésénél sem fukarkodott a nemzetközi ösztöndíjakkal.

A vahabita ideológia Afganisztánhoz, Irakhoz, Csecsenföldhöz hasonlóan Srí Lankán is több dzsihadista mozgalom melegágyaként szolgált. Érdekesség, hogy eközben a vahabita magokat elvető Szaúd-Arábia az 1991-es öbölháborút követően már maga is a vezető vahabita terrorszervezet, az al-Kaida célkeresztjébe került.

A lényeg: a mostani támadás a Nyugat elleni hisztériát szító vahabita világképbe illeszkedik, és nem sok köze van a Srí Lanka-i muszlimok valós és napi frusztrációjához.

13 Galéria: Robbantásos merényletek Srí Lankán Fotó: Athit Perawongmetha / Reuters

Fontos megjegyezni, hogy mindez egyelőre feltételezés. A merényletet csak hosszú csönd után vállalta magára az Iszlám Állam, de bizonyítékot nem szolgáltattak arra, hogy valóban ők az elkövetők. A gyanú a nemzetközi és helyi titkosszolgálatok által nyilvánosságra hozott adatok alapján terelődött a szélsőséges, iszlamista csoportra.

Az biztos, hogy amennyiben a hírek igaznak bizonyulnak, az egész Srí Lanka és az ott élő muszlimok számára is komor időket vetít előre.

Semmi sem veti vissza jobban a turizmust, mint a robbantgató iszlám szélsőségesek rémképe. Az ennek következtében növekvő munkanélküliség és elszegényedés miatt a tömegek pedig a már bevált bűnbakon, a muszlim közösségen vezetik le az indulataikat. Miközben a muszlim közösség jó része a szúfizmus követője: ez az a békés muszlim irányzat, amelyet a vahabita iszlám is keményen támad. Azaz a muszlim lakosságot a szingalézek és a tamilok mellett a radikális muszlimok is nyomás alatt tartják.

A fentiek pedig tankönyvi képletét jelentik annak, hogy miként tereljük az elnyomott, de addig békés tömegeket a radikalizmus irányába.

