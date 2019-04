Phenjan kétmillió dolláros számlát nyújtott be a kómába esett amerikai diák ápolásáért

Észak-Korea a hazaszállítása után meghalt ohiói diák, Otto Warmbier „ápolásáért” kétmillió dolláros számlát nyújtott be 2017-ben az amerikai kormányzatnak, jelentette a The Washington Postra hivatkozva az MTI. A lap értesülései szerint a számlát még azelőtt nyújtotta be a phenjani külügyminisztérium, hogy a diákot hazaszállították az Egyesült Államokba.

Ezt az információt eddig sem amerikai, sem észak-koreai tisztségviselők nem hozták nyilvánosságra, és forrásait a The Washington Post sem tárta fel. A lap – határozottan neve elhallgatását kérő – két informátora arról számolt be, hogy Warmbier hazaszállítására Phenjanba két különmegbízottat küldtek, akik Donald Trump elnök jóváhagyásával megállapodást írtak alá az orvosi számlák kifizetéséről. A számlát továbbküldték a pénzügyminisztériumba, ami végül kifizetetlenül maradt.

Nem tudni, hogy az amerikai kormányzat a későbbiekben átutalta-e az összeget, a Fehér Ház ugyanis nem kívánta kommentálni a lap értesüléseit.

„Nem fűzünk megjegyzést túszokról szóló tárgyalásokhoz, ezek ezért voltak eddig is sikeresek” – írta a lapnak küldött emailjében Sarah Huckabee Sanders fehér házi szóvivő.

Otto Warmbier egy osztálykiránduláson vett részt Észak-Koreában 2016-ban, amikor letartóztatták, mert a szálloda faláról leemelt és eltett magának egy propagandaanyagot. Egy phenjani bíróságon „államellenes ellenséges cselekedetért” 15 évi kényszermunkára ítélték, az ítélethirdetés után pedig a fiatalember eddig ismeretlen okokból kómába esett.

Ebben az állapotban őrizték 15 hónapon keresztül, amiről az Egyesült Államok tisztségviselőit nem tájékoztatták. Erre 2017 júniusában derült fény, amikor hosszas diplomáciai egyeztetések után az amerikai külügyminisztérium tisztségviselője egy orvos társaságában megérkezett az észak-koreai fővárosba, és elvitték őket abba a kórházba, ahol a külföldi állampolgárokat kezelik.

Otto Warmbiert hazaszállították, ahol néhány napon belül meghalt. Az orvosi vélemény szerint agykárosodást szenvedett.

Trump elnököt idén februárban megkérdezték az újságírók a Warmbier-esetről Kim Dzsongunnal folytatott második, eredmény nélkül zárult csúcstalálkozóján. Az elnök azt válaszolta: szerinte az észak-koreai vezető nem tudott az amerikai diák ügyéről.

Ő azt mondta nekem, hogy nem tudott róla, én pedig elhiszem ezt neki

– mondta Trump Hanoiban, hozzátéve: „Kim Dzsongun egy igazi vezető, miért is ne kéne kedvelnem őt?”. Warmbier szülei felháborodásukban erre úgy reagáltak: „Nincs bocsánat, és ezt nem változtatják meg a dicsérő szavak sem.”