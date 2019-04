Amerika a szankciós listára tette Venezuela külügyminiszterét

Újabb szankciókat vezetett be az Egyesült Államok venezuelai tisztségviselők ellen, ezúttal a dél-amerikai ország külügyminiszterét, Jorge Arreazát és a caracasi fellebbviteli bíróság egyik bíráját sújtotta büntető intézkedéssel, írja az MTI.

Jorge Arreaza külügyminiszter és Carol Padilla bíró ellen Nicolás Maduro kormányának támogatása, illetve a kormánypolitikában való részvétel miatt döntött szankciók mellett az amerikai kormányzat.

Közleményében az amerikai pénzügyminisztérium azt írta, az Egyesült Államok nem áll félre és nem nézi tétlenül, hogy "a törvénytelen Maduro-rezsim megfossza a venezuelai népet a gazdagságától, emberiességétől és demokráciához való jogától". Steven Mnuchin pénzügyminiszter, aki aláírta a közleményt, hangsúlyozta: "a pénzügyminisztérium továbbra is célkeresztjében tartja Maduro korrupt belső embereit, beleértve azokat, akik e korrupt rezsim diplomáciájával és igazságszolgáltatásával foglalkoznak".

Január óta, amikor az Egyesült Államok a venezuelai ellenzék vezetőjét, Juan Guaidót ismerte el Venezuela ideiglenes államfőjeként, Jorge Arreaza külügyminiszter többször is járt az Egyesült Államokban. Arreaza - aki a néhai venezuelai elnök, Hugo Chávez egyik veje - elsősorban New Yorkban, az ENSZ-ben tesz látogatásokat, hogy támogatást szerezzen a Maduro-rendszernek. A legutóbb a héten, szerdán tárgyalt az ENSZ székházában, ahol - mások mellett - találkozott Mohammed Dzsavád Zárif iráni külügyminiszterrel is.

A pénteken nyilvánosságra hozott közleményből nem derül ki, hogy a szankciók érintik-e a venezuelai külügyminiszter jövőbeni ENSZ-beli vizitjeit is. A büntető intézkedések értelmében zárolják mindkét venezuelai személyiség esetleges amerikai vagyonát, vagy bármilyen vagyonban való részesedésüket.

A közlemény ugyanakkor leszögezte: a szankciók nem örök időkre szólnak, csupán addig lesznek érvényben, amíg nem következnek be az Egyesült Államok által pozitívnak ítélt változások a dél-amerikai országban.