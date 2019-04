Elárverezik a madarat, ami megölte gazdáját Floridában

Április elején számoltunk be a hírről, hogy megölte gazdáját egy madár az Egyesült Államokban. Az eset Floridában történt, a madár tulajdonosa elesett háza udvarán, az állat pedig rátámadt és karmaival szétszaggatta. A madarat - a férfi több más állatával együtt - most elárverezik, írja a 444.hu.

A gyilkos szárnyas igencsak nehézsúlyú, mivel fajtáját tekintve kazuár, amely hasonló az emuhoz és főként Ausztráliában őshonos. Magassága egy méter nyolcvan centi, tömege pedig csaknem 60 kilogramm. A világ egyik legveszedelmesebb madaraként tartják nyilván, mivel 10 centiméter hosszú karmai vannak.

A lap most a CNN cikke alapján azt írja, a gyilkos kazuárt az amerikai férfi többi állatával együtt szombaton elárverezik. Kazuárból nem is egy, hanem kettő szerepel a listán, de emellett vannak emuk, papagájok, selyemmajmok is. A férfi állítólag maga kérte, hogy halála esetén minél hamarabb árverezzék el az állatokat, az aukció szervezői jó barátai voltak a férfinek.