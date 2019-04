Külföldi nőkre vadászó sorozatgyilkost foghattak el Cipruson

Úgy tűnik, egy sorozatgyilkos garázdálkodott Cipruson az elmúlt években, ezt az ottani rendőrség jelentette be, miután egy 35 éves katonatiszt azt állítja, hogy öt külföldi nőt és két lányt ölt meg.

Az elnök "mélységes fájdalmát és aggodalmát" fejezte ki a hírre. A nők közül többen ázsiaiak voltak, akik dolgozni mentek a szigetországba,írja az AP hírügynökség.

Cipruson ritka a gyilkosság, főleg a többszörös gyilkosság. 1990 óta összesen 80 megoldatlan eltűntszemély-ügyük van. A nyomozásba öt brit szakértő is bekapcsolódott, köztük egy halottkém, egy pszichiáter és sorozatgyilkosságokra specializálódott nyomozók is.

A katonatiszt ellen hivatalosan nem emeltek még vádat, így a neve sem ismert.

Az áldozatok között van egy 38 éves fülöp-szigeteki nő, akit április 14-én találtak meg egy elárasztott bányaaknában. Ő és a hat éves lánya tavaly májusban tűntek el. A lányt nem találták meg, de erős a gyanú, hogy őt is megölte a gyanúsított. Hat nappal később újabb holttestre bukkantak az aknában, egy 28 éves fülöp-szigeteki nőre. Egy harmadik áldozat is fülöp-szigeteki, 31 éves, 2017 decemberében tűnt el.

Fotó: Stringer A Xiliatos melletti tó, ahol a holttestek előkerültek

A hatóságok múlt héten nyomozták le a gyanúsítottat az online üzenetei alapján. Először tagadott, és annyit ismert el, hogy egy nővel online társkeresőn megismerkedett, majd szex után megölte őt. Aztán szépen lassan egyre több gyilkosságot vallott be. A nyomozókat egy lőtérre is elirányította, ahol felfedeztek egy újabb hullát, valószínűleg nepáli vagy indiai nőt. A rendőrség közben további holttestek után kutat Nicosiától 30 kilométerre nyugatra. Egy romániai anyát és lányát is keresik, a 26 éves nő és gyereke 2018 szeptemberében tűnt el.

A férfi szombaton áll bíróság elé egy újabb meghallgatás erejéig.