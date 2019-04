Srí Lanka-i merénylet: az iszlamisták vezetője is meghalt a támadásban

Életét vesztette a Srí Lanka-i merényletsorozat feltételezett vezetője, jelentette be Maitripala Sirisena államfő. A támadás mögött sejtett Nemzeti Tauhíd Dzsamaat helyi iszlamista szervezet évek óta uszításért bujkáló vezetője, Zahran Hasím a fővárosban, Colombóban található Shangri-La luxusszállodában halt meg, ahol egy társával hajtotta végre a támadást. A társát „Ilham” néven azonosították, azt azonban nem árulták el, milyen szerepet vállalt ő vagy Hasím a robbantásos merényletben, írja a BBC.

Húsvétvasárnap óta nyolc robbantás rázta meg a szigetországot, a templomokat és luxushoteleket célzó támadássorozat pedig 253 halálos áldozatot követelt, közülük 45 gyerek és 39 külföldi.

Zahran Hasím radikális hitszónokként évekkel korábban azzal szerzett magának helyben ismertséget, hogy a csoport tagjaként buddhista szobrokat rongált meg, majd

YouTube-videókban uszította követőit erőszakra mindazok ellen, akik nem muszlimok.

A merényletsorozat után bukkant fel egy videó a neten, melyen állítólag Hasím hűségesküt tesz Abu Bakr al-Bagdadinak, az Iszlám Állam szintén bujkáló kalifájának. Az nem derült ki, hogy Hasím közvetlen kapcsolatban állt-e a támadást magára vállaló Iszlám Állammal. Maga a Nemzeti Tauhíd Dzsamaat azonban még nem ismerte el felelősségét, márpedig az iszlamista merénylők rendszerint hamar elbüszkélkednek tetteikkel.

Sirisena államfő elmondta azt is, hogy körülbelül 130, az Iszlám Államhoz köthető gyanúsított tartózkodott Srí Lankán a merényletek idején, 70 embert közülük még keres a rendőrség. Egyelőre nem tisztázott, hogy a körözött személyeket valahol bújtatják, vagy már elhagyták az országot.

13 Galéria: Robbantásos merényletek Srí Lankán Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary

Az is pénteken derült ki, hogy lemondott a védelmi miniszter után az országos rendőrfőkapitány is. Szintén új fejlemény, hogy a mecsetek után a katolikus templomok is ideiglenesen bezártak. A kormányzat pedig felkeresi az iskolákat, hogy enyhítsék az országszerte kialakuló aggodalmat és félelmet a húsvétvasárnapi támadások után.