A netezők egy nap alatt lenyomozták a fickót, akit a rendőrök sehogy sem találtak

Shahin Gheiybe napszemüvegben feszít a napsütésben. Shahin Gheiybe hatalmas söröspalackot dajkál a karjában. Shahin Gheiybe tűzpiros sportkocsit vezet. Az Instagramon Dunát lehet rekeszteni pöffeszkedő gigerlikkel, de Shahin Gheiybe nem pusztán egy közülük. Ő Hollandia egyik legkeresettebb, szökésben lévő bűnözője, aki nem sejtette, hogy a holléte szempontjából furfangosan semmitmondónak hitt posztolgatása végül mégiscsak a nyomára vezeti az elég ügyesen netezőket.

Nem csoda, hogy Gheiybe az évek során elbízta magát. A most 35 éves, iráni születésű férfi 2011 októbere óta élvezi a szabadságot, akkor szökött meg egy kórházi látogatáson kínálkozó alkalmat kihasználva, miután alig két évet ült csak le tizenhárom éves büntetéséből a bredai börtönben.

Amiért leültették, az kettős emberölési kísérlet volt. Gheiybe 2009. július 6-án, egy hétfői reggelen üzleti találkozót bonyolított ’s-Hertogenbosch városban, egy parkolóban. Az üzletfelei 2 tonnányi számítógép-alkatrészt vettek volna tőle, de Gheiybe inkább rájuk lőtt, és elmenekült a tőlük elrabolt, nagyjából 56 millió forintnak megfelelő pénzzel. Az áldozatokat a hasukon és a könyökükön találta el. Amikor bíróság elé állították, elismerte, hogy ő lőtt, de tagadta, hogy ölni akart volna, és megpróbálta az egészet egy bizonyos Ahmedre kenni, aki állítása szerint bedrogozta, fegyvert nyomott a kezébe, és megfenyegette a családja bántalmazásával, ha nem engedelmeskedik.

A perben az ügyész rámutatott, hogy ha ez a titokzatos negyedik szereplő, Ahmed létezne, és csakugyan olyan veszélyes lenne, Gheiybe aligha merészelt volna meglépni a pénzével. Az Ahmed-sztorira a holland bíróság sem volt vevő, és 2010-ben bűnösnek mondta ki a férfit, aki egyébként 1996 óta élt Hollandiában a családjával.

A 2011-es szökés után Gheiybe évekig éldegélt nyugalomban Iránban, a rendőrségnek fogalma sem volt, hol lehet. A Hollandiában maradt családjánál tartottak házkutatást, akkor találtak pár friss fotót róla, amelyekről kiderült, hogy igencsak szeret szelfizni és bulikba járni. A rendőrség kiadott a nyilvánosságnak pár ilyen képet, mire Gheiybe úgy döntött, hogy nem örül tovább csendben a szabadságának, hanem gondtalan életét közvetlenül a rendőrök orra alá dörgöli.

A még 2015-ben létrehozott fiókjába több mint 170, eredetileg publikus poszt került, ilyen szövegekkel, mint

Ezzel azt érte el, hogy a holland rendőrség idén márciusban felvette a legkeresettebb bűnözők toplistájára, és a lakosság segítségét is kérték a felkutatásához a tévében. Egy rendőrségi szóvivő sokkolónak nevezte az ártatlanságát bizonygató Gheiybe netes produkcióját, szerinte elképesztő, hogyan torzítja a tényeket, hogy mennyire fütyül az áldozataira és a társadalmi normákra, hogy érinthetetlennek hiszi magát Iránban.

A rendőrségi felhívásra ráharapott a Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport, és úgy hatvan lelkes twitterező erőfeszítéseit összefogva lényegében egyetlen nap, március 18-a leforgása alatt belőtték, pontosan hol tartózkodik Gheiybe. A Bellingcat március 19-i cikkében részletesen, lépésről lépésre levezette, hogyan nyomoztak.

Gheiybe nem volt teljesen bolond, a posztjainál szinte sohasem szerepeltek pontos földrajzi koordináták, legfeljebb városok. (A kivétel egyetlen esetben egy teheráni utca volt.) De az ilyesmivel amúgy is óvatosnak kellett volna lenni, mert kamu helymegjelölő tagekkel, átdátumozással félrevezethette volna az utána nyomozókat. A Bellingcat emberei ezért inkább az olyan felvételekből próbáltak kiindulni, amelyeken Gheiybe egy-egy jól azonosítható, megkereshető tárgy közelében mutatkozik. Három fontos pillére volt a nyomozásuknak:

Az egyik alapkérdés, amire választ kerestek, hogy ki léphetett kapcsolatba az utóbbi időben Gheiybe-vel, és ki az, aki emiatt netán azt is tudhatja, hogy milyen álnevet használ, mert mondjuk láthatta a hamis iratait. Az első használható nyom egy szobor volt: Gheiybe 2018. november 27-én posztolt magáról egy fotót, amin azzal vicceskedik, mintha bokszolni hívna egy méretes köztéri szobrot. Rákerestek a képre a Yandexen, és meg is találták, hol van a szobor: Kish pálmafás szigetén, 200 kilométerre Dubajtól.

Gheiybe ugyanezen a tavaly novemberi napon megosztotta irigylésre méltónak hitt élete egy másik epizódját is: ezen a videón egy felismerhető rendszámú, piros Chevrolet Camaro mellett áll, majd beszáll és elhajt vele. A bellingcatesek először is a Google Streetview segítségével megtalálták a Kish szigeti hotelt, amely a háttérben látszódott. Aztán a rendszám következett. Amikor képként kerestek rá, az nem hozott eredményt, de amikor beírták szépen a keresőbe a betűket, sikerült előásni olyan képeket, amelyeken mások vigyorognak ugyanannál a kocsinál.

Az elégedett ügyfelek Insta-fotói elvezették őket ahhoz a Kish-szigeti autókölcsönzőhöz, ahonnan Gheiybe elhozta a kocsit. Mivel voltak fotók november vége után is, világossá vált, hogy Gheiybe nem lopta el a Chevrolet Camarót. Feltételezhető, hogy ugyanúgy kikölcsönözte, mint bárki más, ez esetben pedig a kölcsönzőnek látnia kellett tőle valamiféle okmányt. Ez már egy olyan támpont, amit használhatna a rendőrség.

A következő dolog, amibe az oknyomozók belekapaszkodtak, Gheiybe egyik kommentje volt. 2018. augusztus 3-án egy iráni késkereskedő oldalán érdeklődött az egyik késről. Nem sokkal később, október 22-én pedig a saját oldalán posztolt egy fotót, amelyen két kés volt. Az egyik típusát azonosították: ez a modell azon az őszön egy rövid ideig akciós volt ennél a kereskedőnél. Meg is volt tehát még egy ember, aki tudhat Gheiybéről: a késárus.

A legrészletesebb elemzésnek egy idén március 9-én posztolt videót vetettek alá. Ebben Gheiybe egy drágának tűnő villa előtt állva csúfolódik a rendőrökkel. A bellingcatesek fogták a 35 másodpercnyi videót, szétszabdalták 1200 képre, amelyekből mindegyik a környezet más-más kis szeletét mutatja, majd ezekből alkottak egyetlen képet, ahol minden részletet alaposan meg lehet figyelni.

Először azt akarták tisztázni, valójában mikor készült a felvétel, mert a posztolás dátuma önmagában csalóka, ettől még készülhetett volna a videó hónapokkal korábban. Ebben a kertben látható fehér virágos növény segített. Egy biológus azonosította: Magnolia Stellata a faj neve. A virágzása elég rövid ideig tart, a február végi, március eleji időszakra esik, ez alapján tehát a videót nagyjából akkor vehette fel Gheiybe, amikor kitette az Instára. A növény a helyszín ügyében is segített: Irán északi részére lehetett szűkíteni a kört, mert a déli rész klímája nem jó a Magnolia Stellatának.

Milyen támpontok voltak még a videón? Egy Iránban használatos narancssárga kuka a bejáratnál. A ház mérete és a gondozott kert, ami vagyonos környéket jelentett. Az egyik ablakban tükröződött egy másik ház. Az építészeti stílus: helyi Twitter-használók tudták, hol számítanak tipikusnak az erkély formái: Mazandaran tartományban. A bellingcatesek erre újra feltúrták az Insta-fiókot, hátha találnak még valamit, ami ehhez a tartományhoz köthető.

