Szexuális visszaélések után nyomoz az ENSZ Mozambikban

Segélyekkel kapcsolatos szexuális visszaélések ügyében vizsgálódik az ENSZ Mozambikban. Pénteken jelentette be, hogy kivizsgálja a Mozambikot sújtó ciklon túlélőinek azon állításait, miszerint helyi vezetők szexuális aktusra kényszerítették őket ételért cserébe – írta az MTI.

Az ENSZ bejelentése egy nappal azután történt, hogy a Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet közzétett egy jelentést arról, hogy Mozambikban az Idai ciklon egyes túlélői arról számolnak be, hogy a helyi vezetők szexuálisan zaklatták őket. A HRW közölte: a szervezet az ország középső részén elhelyezkedő Nhamatanda körzetben 12 mozambiki nővel beszélt, akiket szexuálisan kizsákmányoltak, de az ország más részeiről - köztük a ciklon által sújtott Beira városából - is érkeztek erről szóló panaszok segélymunkásoktól és helyi lakosoktól is.

Helyi vezetők - akik feltehetően a kormányzó Frelimo párthoz kötődnek - egyes túlélőktől pénzt követeltek azért cserébe, hogy feltegyék őket a segélyosztási listákra, egyes nőket pedig szexre kényszerítettek egy zacskó rizsért cserébe - közölte a HRW.

"A hatóságoknak azonnal ki kellene vizsgálnia az olyan jelentéseket, amelyek arról szólnak, hogy nőket élelemért cserébe szexre kényszerítik, és megfelelően megbüntetni azokat, akik arra használják hatalmukat, hogy zaklassanak és kizsákmányoljanak nőket" - fogalmaz a HRW által kiadott közlemény.

Mozambikban az elmúlt hetekben több mint ezer ember vesztette életét és több ezren kényszerültek lakhelyük elhagyására az Idai ciklon pusztítása következtében. Az Idai ciklon, amely az egyik legsúlyosabb vihar lehetett, amely valaha lecsapott a déli féltekére, március 14-én érte el Mozambik középső részét, majd Zimbabwe és Malawi felé haladt tovább, ott is nagy pusztítást végezve. A vihar okozta esőzések hatalmas áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak, valamint egyes területeken a kolera és a malária is felütötte fejét. Alig egy hónappal az után, hogy végigsöpört a délkelet-afrikai országon az Idai ciklon, Mozambik partjait egy újabb ciklon érte el pénteken.