Áradás fenyegeti a ciklon sújtotta Mozambikot

Százak haltak meg és több ezren megsebesültek a déli félteke egyik legsúlyosabb ciklonjában, az Idai ciklonban, a vihart különösen Mozambik

sínylette meg, ahol teljes városokat tarolt le az Idai. Most újabb ciklon és áradás fenyegeti az országot, öt ember már az életét vesztette a Kenneth névre keresztelt viharban, számolt be az AFP hírügynökség.

A hármas erősségű vihar áradásokat és földcsuszamlásokat hagy maga után, 3 300 házat tett tönkre, 18 000 ember keresett menedéket táborokban.

A szerencsétlenségek áldozatainak azonban nem csak a természettel kell szembenézniük, ugyanis a Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet közzétett egy jelentést arról, hogy Mozambikban az Idai ciklon egyes túlélői arról számolnak be, hogy a helyi vezetők szexuálisan zaklatták őket. A HRW közölte: a szervezet az ország középső részén elhelyezkedő Nhamatanda körzetben 12 mozambiki nővel beszélt, akiket szexuálisan kizsákmányoltak, de az ország más részeiről - köztük a ciklon által sújtott Beira városából - is érkeztek erről szóló panaszok segélymunkásoktól és helyi lakosoktól is.

(Borítókép: Mozambik az Idai ciklon pusztítása után 2019. március 22-én. Fotó: Yasuyoshi Chiba / AFP)