A Srí Lanka-i terrortámadások kitervelőjének apja és két testvére is meghalt a rajtaütésnél

A húsvétvasárnapi Srí Lanka-i terrortámadások feltételezett kitervelőjének, Zahrán Hásimnak az apja és két testvére is meghalt pénteken, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek búvóhelyükön Srí Lanka keleti részén, a Batticaloától - az öngyilkos merényletek egyik színhelyétől - nem messze fekvő Sammanthurai városban.

Az övék mellett még tizenkét ember - köztük hat gyermek - holttestére bukkantak abban a lakóházban, amelyet megrohamoztak a biztonsági erők. Az akció során robbanások voltak, és amikor a katonák a helyszínre érkeztek, fegyveresek rájuk lőttek. A helyszínen robbanó mellényeket, robbanószereket, detonátorokat és fémgolyókat találtak - írja az MTI.

Zaini és Rilvan Hásim, valamint apjuk, Mohamed is szerepelt azon a videófelvételen, amelyen mindenre kiterjedő háborút hirdettek a nem hívők ellen. Fivérük, Zahrán Hásim az egyik colombói luxushotel elleni támadás során veszítette életét.

Srí Lankán vasárnap a további terrortámadásoktól tartva zárva maradtak a templomok, ugyanakkor Malcolm Randzsisz Colombo érseke otthonának kápolnájában misét mutatott be, amelyet a televízió élőben közvetített. Az érsek a szertartáson, amelyen jelen volt az államfő, a miniszterelnök is, azt mondta, hogy nem lehet Isten nevében valakit meggyilkolni. Hozzátette: hatalmas tragédia történt, és ebben a helyzetben a barátság és testvériség jegyében kezet nyújtanak mindenkinek, bármilyen osztályba, társadalomba és valláshoz is tartozik. A misét követően az érsek és a politikai vezetők gyertyát gyújtottak az áldozatok emlékére.