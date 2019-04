A szocialisták nyerik a spanyol választást, 10 százalék felett a radikális jobboldal

Cikkünk frissül.

Véget ért a spanyol parlamenti választás, és meg is jöttek az első választás utáni becslések: a GAD3 RTVA-nak készített felmérése szerint a várakozásoknak megfelelően a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) győz, 28,1 százalékkal. Ez valamivel kevesebb, mint amit az előzetes felmérések mutattak, de 116-121 képviselői helyet jelentene a 350 fős parlamentben, írja az El Periodico. A szocialisták így is erősödni fognak, és 2008 óta először nyernek választást.

Második helyen a jobbközép Néppárt (PP) 17,8 százalékkal (69-73 képviselő), ez komoly visszaesést jelent a 2016-ban még 33 százalékot elérő pártnak, és történelme legrosszabb eredménye lenne.

A harmadik helyre a Polgárok (Ciudadanos) pártot jósolják 16,1 százalékkal, míg a negyedik a Podemos lehet 14,4 százalékkal. Ötödik helyen pedig a radikális jobboldali Vox először juthat be a parlamentbe 12,01 százalékkal. Francisco Franco diktatúrájának vége óta először lesz szélsőjobboldali erő a spanyol parlamentben, írja a BBC.

A Cope becslése némileg eltérő arányokat mutatott, a szocialisták kevesebb képviselői hellyel győznének, de a Néppárt ugyanúgy a szavazói közel felét elbukná 2016-hoz képest. A Cope-nál azonban a Podemos jön be harmadik helyre, míg a Ciudadanos a negyedik. A Vox náluk is 12,7 százalékon áll.

A szavazatokat már számolják, ha azonban a végeredmény is megfelel az exit polloknak, akkor a 2008 óta először győztes szocialisták a szintén baloldali Podemosszal együtt sem tudnának többséget szerezni. Ebben az esetben pedig regionális pártokra, és a katalán szeparatisták támogatására is szükségük lehet.

A három jobboldali párt szintén nem tudna együtt többséget felmutatni a parlamentben, habár Andalúziában a regionális választások után már összefogtak hasonló felállásban.

A harmadik választás három és fél év alatt

Spanyolországban három és fél éven belül már a harmadik választást kellett megtartani. A most kormányzó szocialisták 2015-ben és 2016-ban is vereséget szenvedtek a választásokon, utóbbinál ráadásul a PSOE története legrosszabb eredményét érte el. Ehhez hozzátartozik, hogy a PP nagy győzelmet aratott 2011-ben, de 2015 decemberében már nem tudott megfelelő kormányképes többséget maga mögött tudni, ahogy a Podemos és a Ciudadanos előretörése miatt a fél évvel később megtartott újabb választásokon sem. A PP tíz hónapon át ügyvezető kormányt adott, mielőtt 2016 októberében Rajoy kisebbségi kormány élén miniszterelnök lett.

A spanyol politikai erőviszonyokat 2018-ban többek között a katalán függetlenség körüli alkotmányos válság, a konzervatív Néppárthoz köthető politikusok korrupciós botránya és a Dél-Európába tartó migráció témái is átalakították. Miután júniusban a régóta húzódó korrupciós ügy új fejleményei miatt beadott bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták Mariano Rajoy néppárti miniszterelnököt, automatikusan Pedro Sánchez, a szocialisták vezetője lett az új kormányfő.

Sánchez úgy alakított kisebbségi kormányt, hogy mindössze 84 képviselője volt a 350-ből, ezért már kezdettől számos kisebb pártra, köztük a baszk és a katalán szeparatisták támogatására is rászorult. Sánchez már megválasztásakor számolt azzal, hogy majd előrehozott választásokat kell kiírnia. Erre végül azután kényszerült rá, hogy a katalán pártok nem voltak hajlandóak megszavazni a 2019-es költségvetését februárban, miután Sánchez nem akart kötelező érvényű függetlenségi népszavazásról tárgyalni. 20 éve először történt meg, hogy nem ment át a költségvetés.

Sánchez megerősödött

Tíz hónappal ezelőtt Sánchez pártja még csak 20 százalékon állt a felmérésekben, és két választási vereség után lett miniszterelnök a baloldali politikusból. Komolyabb strukturális reformokba a gyenge parlamenti hátországa miatt nem vághatott bele, de kormányfőként sikerült hatékonyan felépítenie magát.

Egy sor olyan intézkedést hozott, ami tetszett a saját táborának: a kormányában több nőt nevezett ki miniszternek, mint férfit, megemelte a minimálbért, az inflációhoz igazodó nyugdíjemelést ígért, és beengedte Spanyolországba az Aquarius mentőhajót, amelyet Olaszország nem engedett kikötni. Azt is kezdeményezte, hogy exhumálják Francisco Franco egykori diktátor maradványait, és egy kevésbé megosztó helyen temessék el újra.

Azonban a spanyol politika megosztottsága is kedvezett. Míg a baloldalon a megszorításellenes Podemos belső válsággal is küzdött, a kampányban a jobboldalon nagyon a katalán kérdést helyezték középpontba, és annak mentén versengtek a szavazókért, miközben Sánchez könnyebben tudott középről felszívni választókat.

A katalán kérdés a középpontban

A katalán ügy továbbra is nyílt sebként virít a spanyol politikában. A kampány alatt pedig azzal is középpontba került, hogy tizenkét katalán vezető ügye is a legfelsőbb bíróság elé került lázítás vádjával. Katalóniában tavaly nyár óta új kormány van, azonban továbbra is az elszakadáspártiak vannak hatalmon.

A szocialisták nem támogatják Katalónia függetlenségét, de Sánchez a Néppárthoz képest engedékenyebbnek mutatkozott, és hajlandó volt leülni tárgyalni a katalán elszakadáspártiakkal. A PP és a katalán függetlenséget harcosan ellenző Ciudadanos azonban emiatt árulónak kiáltotta ki Sánchezt. A Néppárt vezetője, Pablo Casado azzal vádolta, hogy a legnagyobb gonosztevő a spanyol demokrácia történetében, aki szerinte a nacionalista pártok támogatásáért cserébe hajlandó tárgyalni Katalónia függetlenségéről.

Megjelent a radikális jobboldal

A kampányban a Néppárt és a Ciudadanos a Vox nevű radikális jobboldali párt hirtelen felemelkedésére is próbált reagálni. A 2013-ban a Néppártot otthagyó politikusok által alapított párt 2016-ban még az 1 százalékot sem érte el a választáson, 2018 ősze óta azonban a bevándorlókra és katalán szeparatistákra kihegyezett kampányával már 11 százalékra erősödött.

A vasárnapi választás egyik nagy kérdése volt, hogy milyen tényleges eredményt érnek majd el, miután decemberben az andalúziai regionális választásokon a felméréseknél jobban szerepelve 11 százalékon végeztek. A segítségükkel váltotta le a jobboldal az Andalúziát 36 éve megszakítás nélkül vezető szocialistákat.

A Vox bevándorlás-ellenes, muszlimellenes, az a szlogenje, hogy a spanyolok az elsők, és fontos kulturális tradícióként kiáll a bikaviadalok mellett. A Néppárt és a Ciudadanos is keményebben állna Katalóniához, de a Vox konkrétan megszüntetné a régiók mostani autonómiáját, és betiltaná teljesen a függetlenségi pártokat.

Kivel lehet koalíciót kötni?

Az előzetes felmérések alapján az biztosnak tűnt, hogy a PSOE megnyeri a választást, és erősödni is tud, az azonban látszott, hogy nehezen lehetne meg egyedül a kormányképes többsége. Legalább 176 képviselőre lenne szükség a kormányalakításhoz.

Sánchez megpróbálhat tárgyalni a Podemosszal, azonban ha vele együtt sem lenne meg a többség, ahogy az exit pollok mutatják, akkor megint a kisebb, regionális pártok felé kellene fordulnia. Ezzel pedig visszaérkezne a kiindulóponthoz, amiért kiírta az előrehozott választásokat. Azonban az elmúlt hetekben a két legfontosabb elszakadáspárti katalán párt is enyhülni látszott, és valamennyire támogathatónak ítélte Sánchez kormányát - ugyanis ezzel látnak elkerülhetőnek egy olyan kabinetet, aminek a Vox is a tagja lenne.

A felmérésekhez képest a bizonytalanok nagyon magas száma (több mint 40 százalék) miatt is könnyen változhatott volna a helyzet. A három jobboldali párt között elég komoly ellentétek vannak, de azt ígérték, hogy együttműködnének, hogy ha úgy néz ki, együtt le tudnák váltani Sánchezt. A Vox Andalúziában már kormányt alakított a PP-vel és a Ciudadanosszal.

Voltak olyan találgatások, hogy esetleg a szocialisták a Ciudadanosszal alakíthatnának kormányt. De nemcsak Katalónia kérdésében térnek el az álláspontjaik, mindkét párt vezetői elutasítottak egy ilyen szövetséget. Az utolsó közvélemény-kutatások alapján az sem volt kizárható, hogy megint olyan patthelyzet jön, mint a legutóbbi választások után.

(Borítókép: szavazók Madridban. Fotó: Jon Nazca / Reuters.)