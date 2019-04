Öt éve először bukkant fel videón az Iszlám Állam vezetője

Cikkünket az új részletekkel frissítjük.

Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam vezetője öt éve először tűnt fel egy propagandavideóban. A szervezet propagandacsatornáján hétfőn publikált felvételen a „kalifa“

bosszút esküdött harcosai meggyilkolásáért és bebörtönzéséért.

Al-Bagdadi az IS utolsó területi birtokára, a március végén elveszített Baghúzra utalva elismerte, hogy „a Baghúzért folytatott harcnak vége“. Az IS vezetője 2014 óta nem jelent meg nyilvános videón, akkor a frissen elfoglalt Moszul egyik mecsetjében, a terrorállam sikereinek csúcsán bejelentette a Kalifátus megalapítását.

Az Iszlám Állam vezetője bozontos szakállal, jellegzetes fekete öltözetben egy karabély és három elhomályosított arcú férfi kíséretében beszél kerek 18 percen át. Az al-Dzsazíra összefoglalója szerint al-Bagdadi kitért a Srí Lanka-i merényletsorozatra is.

2017-re a Kalifátus államszerű működése gyakorlatilag megszűnt, idén pedig a kelet-szíriai Baghúz település felszabadításával utolsó aprócska területét is elveszítette. Azonban katonai veresége ellenére Szíriában és Irakban is maradtak aktív dzsihadista csoportok – akár több ezernyi fanatikussal -, melyek továbbra is lojálisak az Iszlám Államhoz. Az IS lényegében visszatért a 2013 előtt folytatott gerilla-hadviseléshez, és az iraki-szíriai határövezet sivatagos vidékeit bázisként felhasználva komoly rajtaütéseket és terrorcselekményeket hajtanak végre.

A szervezet főnixszerű pályafutásának kovácsát, Abu Bakr al-Bagdadit a régió összes állama és nemzetközi hatalma hiába próbálja élve vagy holtan elkapni. Korábban többször is komoly sérüléseket szenvedett konvoját érő légicsapásokban, de ezeket mindig túlélte. 2017-ig a dzsihadisták volt iraki fellegvárában, Moszulban élt, de állandóan váltogatta lakhelyét, jelenleg valószínűleg a Szír-sivatagban rejtőzködik, ahonnan tavaly is harcra buzdította híveit, mondván,

A szent harcosoknak a győzelem vagy a vereség nem egy város elfoglalásán múlik, és nem is azon, kinek van nagyobb légiereje, interkontinentális rakétái vagy okosbombái.

Azonban a tavalyi - nem hitelesített és bizonytalan datálású - üzenettel ellentétben a mostani videó kétségkívül al-Bagdadi szerepel, ráadásul Baghúzra tett utalása egyértelművé teszi, hogy az elmúlt hetekben készült.