Így se született még dédunokája a királynőnek

Meghan Markle anyja fekete, apja fehér, ősei között rabszolgák is voltak. Elvált sorozatszínésznő, akivel nagyon is jól jár a királyi család: már a herceggel való találkozása előtt felszólalt közügyekben, feminista és remek szónok.

Pasztellkék, fehér pöttyös ruha, üde smink, beszárított frizura és mindennek a tetejébe magassarkú cipő. Lehetett a reakció ámulat, irigység vagy sajnálat, az biztos, hogy a Katalin hercegnőről az első gyereke születése után pár órával készült képeket nem felejtik el könnyen azok a nők, akik szültek már valaha. A napokban újra bővül a brit királyi család. A ma már három gyerekes Katalin és Vilmos után most Harry herceg és Meghan Markle válik szülővé, Katalinéktól nagyon különbözően, a családban megszokotthoz képest egészen más módon.

Meghantól hiába is várná a világ, hogy megismételje Katalin pasztellkékruhás mutatványát.

A sussexi hercegné eddig is feladta a leckét azoknak, akik legszívesebben megállítanák az időt a brit uralkodóház felett, megőrizve a régi világot a bejáratott hagyományokkal. Ahogy a házasságkötésükkor írtuk: valaha még botránynak számított volna, ami 2018-ban álomesküvő lehetett az amerikai, elvált menyasszonnyal, akinek az édesanyja afroamerikai, aki ráadásul színésznő, feminista, és még idősebb is a vőlegénynél.

Henrik, akit a sajtó világszerte csak Harrynek hív, másfél évvel az első, 2016-os vakrandijuk után kérte meg Meghan kezét, az esküvőt fél évre rá tartották meg tavaly májusban, és ahogy a kapcsolatban minden, a teherbe esés is gyorsan megtörtént. Októberben jelentették be, hogy gyereket várnak. A kétsoros közleményből akkor csak annyi derült ki, hogy a gyerek érkezése tavaszra várható. A királyi család életét lényegében szappanoperaként kezelő bulvársajtó nagy bánatára sokkal többet azóta sem tudni a jövevényről: a gyerek neme, a kiírt dátum, a születés helye és tervezett körülményei mind-mind titkok.

Első a család, mindenki más várjon

A hercegi pár egyszerűen úgy döntött, hogy magánügyként kezelik a dolgot. A Buckingham Palota április 11-én közleményt adott ki, ebben Harry és Meghan szépen megköszönték a jókívánságokat, és közölték, hogy a baba érkezése körüli részleteket egyelőre megtartják maguknak, a nyilvánossággal majd akkor osztják meg, ha már volt alkalmuk családként megünnepelni az eseményt.

A britek évtizedek óta ahhoz szoktak hozzá, hogy a királyi utódok a londoni Szűz Mária Kórház Lindo szárnyában születnek, az elegáns magánszülészeten, melynek ajtaját a New York Times tavaly, Lajos születésekor a világ egyik legtöbbet bámult ajtajának nevezte. Hagyományosan ezen az ajtón lépnek ki a szülés után az uralkodói család tagjai karjukon a bebugyolált vadonatúj családtaggal, akit a lépcsőkön mutatnak be először a világnak.

Odakint kattognak a fényképezőgépek, zászlókat lengetnek a jelmezes ünneplők.

Néhányan elképesztő hosszú időt képesek itt tölteni várakozással, csak hogy jó helyük legyen. Így volt ez a 2013-as, kék ruhás jelenetnél György herceggel, 2015-ben a húgával, Saroltával, majd 2018-ban öccsükkel, Lajossal. Már magát Vilmost és Harry herceget is itt láthatták először a britek 1982-ben és 1984-ben. A Lindo szárnyban szülő hercegnők sorát egyébként nem Diana nyitotta, hanem Anna, 1977-ben, Péter fiával, vagyis 42 éves hagyománytól búcsúznak most a britek.

Nő vezeti a szülést

Meghanék ugyan nem árulták el, hol fog szülni, de azt mindenki biztosra veszi, hogy nem a Szűz Mária Kórházban. Felmerült, hogy a sussexi hercegné otthon szülést tervez a Windsorban álló frogmore-i villában, ahová nemrég költöztek be, de a tippelgetők szerint az is benne van a pakliban, hogy a windsori otthonukhoz legközelebbi kórház, a Frimley Park lesz a helyszín. Ez a döntés hozza magával, hogy a szülészorvosok sem ugyanazok lesznek, akik Katalin hercegné mellett voltak. Meghan állítólag saját orvosi csapatot választott magának, olyat, amelynek nő a vezetője.

Így, hogy a Lindo szárny előtti hagyományos fotózkodás elmarad, nem a sajtó, hanem várhatóan a közösségi média lesz a lelőhelye az első fényképeknek Meghan és Harry gyerekéről. A pár nemrég indította el saját Instagram-oldalát, várhatóan itt fognak egyszer csak feltűnni a babafotók, amelyeket a találgatások szerint maga az apa fog készíteni. Az oldalt, amely kevesebb mint hat óra alatt 1 millió követőt szedett össze, és ezzel Guiness-rekordot állított fel, amúgyis maga Meghan működteti, legalábbis a Buzzfeed ezt valószínűsíti némi nyomozgatás alapján. Árulkodó például, hogy bizonyos dolgokra, amelyeket különböző szóval fejeznek ki az angolok és az amerikaiak, az oldal az amerikai változatot használja.

A Buzzfeed szerint egyébként a születéssel kapcsolatos dolgok kezelése része a hercegi pár általánosabb törekvésének, miszerint

amennyire lehet, maguk alakítják a róluk szóló közbeszédet, a saját történetüket saját maguk formálják meg.

Már az esküvőjükről is igyekeztek távol tartani a médiacirkuszt, csak nagyon korlátozott számban engedtek oda fotós-újságírókat. Azzal a helyzettel kell kezdeniük valamit, hogy Meghanra rettenetesen kíváncsiak az emberek. A Google statisztikája szerint 2018-ban ő volt az az ember, akinek a nevére a legtöbben kerestek rá a világon.

Az is baj volt, hogy ölelte a hasát

Meghan terhességét is árgus szemekkel figyelték, és persze bele is kötöttek. Kritizálták a testbeszédét és az öltözködését is: mindkettőben más utat választott, mint Katalin. Meghan terhessége látványos és hangsúlyozott volt. Nyilvános szereplésekkor is ölelte, simogatta a gömbölyödő hasát, amelyet a teste vonalát követő ruhákban nagyon jól lehetett látni, míg Katalin az úri tradíciókat követve és a tőle megszokott visszafogott eleganciával, kissé karótnyelten járt-kelt várandósan, és nem rejtegette ugyan, de nem is hangsúlyozta a hasát.

Meghan egész lényével azt közvetítette, hogy jól érzi magát a várandós nő szerepében, boldog, lelkes és büszke, mutatott rá a testbeszéd-szakértőt is megszólaltató Times of India összeállítása. Igaz, Meghan könnyebb helyzetben volt mint a terhességeit fizikailag eléggé megszenvedő, súlyos rosszullétei miatt többször kórházba is került Katalin.

A két hercegnét előszeretettel összehasonlítgató bulvársajtó még egy különbséget szokott felhozni a kettejük terhességei között: Katalin nem tartott babaváró, kelengyegyűjtő bulit, de Meghan igen. Ez könnyen betudható annak, hogy amerikai szokásról van szó. Meghan New Yorkban rendezte meg a sajátját, de sok információt arról sem osztott meg a nyilvánossággal. A buli viszont támadási felület és hivatkozási pont lett azoknak, akik számon kérik a hercegi páron a kiérdemeltnek hitt szórakozásuk elmaradását.

Hercegné lett, viselje a következményeket

A Sun azzal adta a lovat a bulvársajtó felháborodott közönsége alá, hogy Meghanéknak nincs joga magánszférát követelni, ha a hercegi lét áldásait bezzeg kiélvezik, legyen szó 300 ezer fontos babaváró buliról, a gyerek érkezése előtti utolsó nagy, 30 ezer forintos utazásról kettesben, 30 millió fontos esküvőről vagy méregdrága villafelújításról. (A pár egyébként azokat, akik meg szeretnék ajándékozni a babájukat, jótékonysági szervezetekhez irányítja tovább.)

A lap össze is gyűjtött egy csokorra valót a magánszféráról szóló hercegi közleményre reagáló tipikus, felpaprikázott tweetekből, kommentekből:

Kár, hogy az esküvővel nem így voltak. Nem élhetsz privilegizált életet, amit mi fizetünk, és zárhatsz ki minket, amikor úgy tartja kedved. Ó, Harry, mit tettél!

vagy

Felfogta valaha is, hogy soha többé nem lehet magánélete, ha hozzámegy egy herceghez? Most meg megengedik neki, hogy válogasson, ennek az egésznek melyik része tetszik neki és melyik nem!

A kommentek hangulatának fényében némileg álságosan a Sun azt fejtegette, hogy a baba nyilvános felmutatására ácsingózó britek csak jót akarnak, önzőség semmibe venni a kívánságukat, és különben is, a királyi család életének meghatározó pillanatai, a születés, az esküvő, a temetés összekovácsolják a nemzetet, a többiek bezzeg tudják is, milyen fontos a tradíciók követése, ha meg akarják őrizni az alattvalók jóindulatát.

Nem kell megfeszülni

De ezzel párhuzamosan eléggé hangos a sajtónak az a vonulata is, amely ünnepli Meghan és Harry újszerű hozzáállását. Az Independent publicistája szerint például

Meghan remek példát mutat a világ összes anyájának azzal az üzenettel, hogy mindenkinek SZÍVE JOGA eldönteni, hogyan szeretné átélni a szülővé válást, hogy igenis el lehet vonulni egy időre a világ elől pihenni, dajkálni és egyáltalán megismerni a kisbabát.

Persze, az átlagnő nem Katalin hercegné, akit a szülőágyról összekaparva magassarkúban állítanak ki a kamerák elé, de az irreális elvárásokkal szinte mindenki találkozik. Ezeket közvetítik a makulátlan anyukákat ábrázoló Facebook- és Instaposztok, a magazinok, amikor azon pörögnek, hogy melyik sztár hány másodperc alatt nyeri vissza a tökéletes alakját a szülés után.

Meghan döntéséből azt az üzenetet is ki lehet olvasni, hogy a dolgozó nőktől nem lehet elvárni, hogy a szülés után irreálisan hamar álljanak vissza munkába. A Buzzfeed által idézett Lauren Smith Brody, Az ötödik trimeszter című könyv szerzője szerint mivel a királyi családba tartozó Meghan munkája lényegében a szereplés, ennek visszautasítása világos határállítás.

Persze azt nem tudni, hogy mennyire tudatos célja Meghannak a példaadás, a szemléletformálás. A valódi motivációit éppen azért nem ismerjük, mert őrzi a magánszféráját, mutatott rá a Megxitként is emlegetett helyzetet alaposan kielemző New York-i Buzzfeed, amely a cikkében arra is kereste a választ, mire fel ez a nagy kiakadás a brit bulvármédiában és annak olvasótáborában.

A lap szerint lehet ugyan a tradíciók felrúgását sérelmezni, de

a háttérben sokkal inkább a női test feletti hatalomról, annak elvesztéséről és a jogosultságérzetről van szó, arról, hogy az nem tetszik: Meghanról Meghan rendelkezik.

Aztán egyrészt ott van nyilvánvalóan az anyagi veszteség: elég sok újságot lehetne eladni a hercegi babával. Ha nincs hír, nincs kép, nem lesz meg a remélt példányszám.

Végül ott a nyilvánosan vállalt magyarázat, hogy a gyerekek iszonyatosan fontosak, hiszen ők a monarchia fennmaradásának a kulcsai, de ezt némileg gyengíti azért, hogy Harry és Meghan gyereke csak hetedik az öröklési rangsorban, nem valószínű, hogy valaha is trónra kerülne. Igaz, abból a szempontból viszont nagyon is különleges, hogy ő lesz az első fekete felmenőkkel is rendelkező baba a brit királyi családban.

