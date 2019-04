Ez a halál szaga, poénkodott a turista. Nem tudta, mennyire igaza van

Cipruson néhány napja került elő egy elárasztott bányából egy meztelen nő holtteste. Egyértelműnek tűnt, hogy ki a tettes, le is tartóztatták. Aztán fordulat jött, és kiderült, hogy másvalaki ölt, mégpedig az ország első sorozatgyilkosa, aki a rendőrök csúnya bénázásai miatt is úszhatta meg idáig. Hét ember megölését vallotta be a katonatiszt és amatőr fotós, az áldozatokat a kedvenc fotóhelyszíneire dobta. Egy amerikai turista gyanútlanul három hulla mellett vlogolt halálhangulatról.

A Cipruson dolgozó Mary Rose Tiburcio fogta magát, és lányával együtt Larnaca városába utazott, hogy találkozzon egy férfival, akivel online ismerkedett meg, de még nem látták egymást élőben. A fülöp-szigeteki nő nem vitt magával semmi személyes dolgot, az útlevelét is otthon hagyta.

2018 május 4-e volt, Tiburcióra ráfért volna, hogy találkozzon végre egy kedves férfival, miután a közös gyermekük román apja ivott, és bántotta is a nőt, úgyhogy 2015-ben elváltak útjaik.

Ám nem volt szerencséje. Aznap, elutazásakor látták utoljára. A szobatársa másnap jelentette a rendőrségen, hogy eltűnt.

Majdnem egy évet kell előreugrani az időben, idén áprilisra, hogy kiderüljön, mi lett vele.

2019. április 14-én a Mitsero nevű településen egy vízzel megtelt, elhagyatott bányaaknánál németek fotózkodtak, amikor megláttak egy meztelen, megkötözött, lepedővé csavart holttestet. Gyorsan biztossá vált, hogy az eltűnt, 39 éves fülöp-szigeteki nőé.

Egy nappal később a hatóságok letartóztatták a nő román expartnerét, egy 33 éves férfit, és elkezdtek azon gondolkodni, hogyan tudnák átkutatni a bányát a nő gyermekének holttestéért. A hagyományos búvárfelszerelés ugyanis nem nagyon használható a vízminőség miatt, plusz omlásveszély is van. Először le akarták engedni a vizet, de végül arra jutottak, hogy nem kezdenek bele, mert annyira veszélyes lett volna a művelet.

Filmbe illő fordulat, ordas rendőri hibák

Úgy tűnt, maga a nyomozás nem lesz túl bonyolult, a román férfinál ugyanis ugyanolyan köteleket találtak, mint amilyenekkel a nőt megkötözték, és amúgy is össze-vissza vallomást tett, azt állította például, hogy elhagyhatta az országot a nő és a lányuk, miközben a lány útlevele végig a férfinál volt.

Ám április 18-án

fordulat történt

a nyomozásban, letartóztattak egy 30 és egy 35 éves ciprusi katonát, egyben elengedték a román apát. Kiderült, hogy a 35 éves férfi a Badoo online társkeresőn Orestis álnéven volt fent, így ismerkedett meg a megölt nővel is. Beismerő vallomást is tett arra vonatkozóan, hogy szexuális együttlét után megfojtotta őt. Az is bizonyossá vált, hogy a szintén letartóztatott társának a fotóját valójában ő használta az ismerkedéshez, úgyhogy az ártatlan katonát elengedték, és

így a 35 éves Nicos Metaxas maradt az egyetlen gyanúsítottja az ügynek.

A ciprusi sajtó és néhány politikus - például Anastasia Papadopoulu, a szexuális bántalmazás és gyermekmolesztálás elleni nemzeti stratégia felelőse - azt kezdte feszegetni, hogy hogyan tűnhet el valaki az országban úgy, hogy a rendőrök nem indítanak átfogó nyomozást. Azt vélelmezik, hogy ebben annak is szerepe lehet, hogy filippinó házvezető-takarítónő volt az áldozat, ilyenkor ugyanis a hatóságok egyből azt feltételezik, hogy simán lelépett a nő az országból. Mint kiderült, a gyerek iskolájának is ezt a verziót mondták a hatóságok, amikor az intézmény hivatalosan érdeklődött a diák hollétéről.

Ráadásul kiderült, hogy a nő eltűntekor egy közeli barátja megadta a rendőröknek Metaxas telefonszámát, amit a rendőrök fel is hívtak, de ki volt kapcsolva, így hagyták ezt a szálat. A rendőrség válasza erre az, hogy értik a kritikát, ki fogják vizsgálni a dolgokat, ugyanakkor egyrészt a magánszférát védő jogszabályok kötik őket, például a telekommunikációs adatokhoz, telefonhívásokhoz nincs teljes hozzáférésük, másrészt az eltűnési ügyeket soha nem zárták le, ezek mindeddig folyamatban lévő nyomozások voltak.

Fotó: AFP Nicos Metaxas

Soha nem volt sorozatgyilkosság. Eddig

A rendőrség közben folytatta a gyermek keresését, és kiterjesztette a kutatást Xyliatos település Memi nevű bánya-víztározójára is, ami az addigi helyszíntől 15 perces autóútnyira van. A média ebből arra következtetett, hogy több holttest után kutathatnak. Nem is kellett sokat várni, április 20-án egy újabb nő hullája került elő, igaz, nem az új helyszínről, hanem megint a Mitsero bányából. A sajtó ebből arra jutott, hogy nagy valószínűséggel a katona lehet

Ciprus első sorozatgyilkosa.

Nagy szó ez egy olyan országban, ahol évente átlagosan 8 gyilkosság történik, és ezek nagy része családon belül.

A második áldozatról kiderült, hogy nagy valószínűséggel Arian Palanas Lozano, 28 éves, szintén a Fülöp-szigetekről. Ő 2018 július 21-én tűnt el, a Cipruson élő filippínók pedig ijedten jelentették be, hogy nem lennének meglepve, ha a két, eddig ismert áldozat mellett a 2017 decemberében eltűnt, 30 éves Maricar Valdez Arquilát is a férfi ölte volna meg.

Az április 25-i rendőrségi kihallgatásán Metaxas egy tízoldalas, kézzel írott vallomást adott át, ebben öt nő és két - 6 és 8 éves - gyerek megölését ismeri el, köztük a megtaláltakét is. A vallomás alapján folytatódnak a kutatások, és még aznap találtak is újabb holttestet: egy orounta-i lőtéren ráleltek egy Kata Anou álnéven netező, valójában Asmita Khadka Bista nevű nepáli nő holttestére, aki ráadásul hivatalosan nem is szerepelt eltűntként a nyilvántartásokban. Annak ellenére sem, hogy 2018-ban látták utoljára egy fehér autóba beszállni, és a barátai szóltak a nepáli konzulátusnak, hogy nincs meg a nő. Az információ soha nem jutott el a rendőrségig.

Fotó: Stringer / Reuters Rendőrök a Xyliatos közelében található víztározónál

7 áldozat, 3 helyszín A gyanúsított által bevallott áldozatok: - Mary Rose Tiburcio, és lánya. - Arian Palanas Lozano - Maricar Valdez Aquila. Mindannyian fülöp-szigetekiek. - Livia Florentina Bunea és lánya, ők románok. - Asmita Khadka Bista, nepáli. A kutatás 3, egymáshoz közeli helyszínen folyik: a Mitsero bányaaknában, a Xyliatosnál lévő Memi tónál, és a Mitsero vörös tónál.

Most hétvégén a hatóságok három, hullával teli bőröndöt kezdtek el keresni a Mitsero bányához köthető másik helyszínen, egy ásványi anyagok miatt vörös tónak hívott vízben. Metaxas azt állítja ugyanis, hogy Maricar Valdez Aquilát, illetve egy romániai anya és lánya (Livia Florentina Bunea, 36 éves, Elena Natalia Bunea, 8 éves) holttestét dobta itt vízbe. A rendőrök el is vitték a helyszínre szombaton, és megmutattatták vele, hol süllyesztette el a csomagokat. Két bőröndöt sikerült robotkamerával lokalizálni, ebből az elsőt fel is hozták vasárnap, benne egy nő holttestével és egy betonkockával. Így összesen négy holttestnél tartanak.

A keresésben segít egy limassoli székhelyű magáncég is, a Brasal Marine Services Ltd. A robotkamerákat is ők adták. A második bőrönd kiemelésén hétfőn, cikkünk írásakor még dolgoztak, és próbálták bemérni a harmadikat is. Nincs egyszerű dolguk a búvároknak, mert úgy kell a felszínre hozniuk a bőröndöket nulla látótávolság mellett, az ásványi anyagokkal teli vízből, hogy minél kevesebb bizonyíték sérüljön. A cég péntekig Amerikából szonárt is hoz, amivel a vizeket át tudják majd nézni.

Ez a halál szaga

A sajtó talált egy pár éves fotót a tóról, amelyen egy bőrönd látszódik, de ennél is hátborzongatóbb egy amerikai turista-utazási vlogger videója.

Sarah Funk 2017-ben járt barátjával a tónál, és csinált róla egy kis két és fél perces videót, ami eleve úgy kezdődik, hogy a férfi azon viccelődik a tó felé autózva, hogy ez a gyilkosos sorozatok tipikus jelenete, ahogy a fiatal amerikai pár a vakációján elindul, hogy felfedezzen egy vörös tavat, ahol senki nem jár, majd soha többé nem kerülnek elő.

A lány arról beszél, hogy szögesdrótok miatt nehét megközelíteni a vizet, és hogy egyébként is undorító szag van, "mint a halálé". Aztán megint elismétli, hogy "a halál van a levegőben". Most, hogy kiderültek a dolgok, a videó alatt beindultak a kommentelők, és felismerni vélnek egy bőröndöt a vízben, Sarah Funk utólagosan kiegészítette a videó leírását azzal, hogy mennyire szörnyű ez az egész, de ő nem tud semmi többet az ügyről, és egy kommentben beírta, hogy az ott nem bőrönd a képeken.

És ha ez nem lenne elég a lúdbőrözéshez, kiderült, hogy a gyanúsított profin fotózott, és oktatást is tartott a témában, mégpedig gyakran a

Mitseros vizeinél.

Egy tanítványa nyilatkozta, hogy Metaxas mindig felkészülten jelent meg, kedves volt, imádta fotózni a környéket, és ő lett volna az utolsó, akiről azt gondolta volna, hogy elkövette ezeket a szörnyűségeket. A hatóságok a gyanúsítottól lefoglaltak egy csomó kamerát és egy drónt is. A helyi sajtó azt írta, az azóta elérhetetlenné tett Facebook profilján is csomó kép volt a környékről.

A nyomozásba becsatlakoztak brit szakértők is. Ötfős csapatot küldött a Scotland Yard, van köztük patológus, klinikai pszichológus, és három, hasonló komplex ügyekben jártas tanácsadó-szakértő.

Az ország északi, török részének hatóságai közben gyilkossági nyomozást indítottak egy 2017 októberében eltűnt vietnámi, 40 éves nő, Dam Thi Hop ügyében, akinek a hulláját idén januárban találták meg Tymbou (Ercan) reptér közelében, mert nem tartották kizártnak, hogy ehhez is köze lehet az amúgy görög területen "dolgozó" sorozatgyilkosnak. A legfrissebb hírek szerint azonban nem találtak összefüggést vele.

És egy másik ügy is borzolja a kedélyeket: egy fülöp-szigeteki nő most azt állítja, hogy a gyanúsított 2017-ben megerőszakolta őt, de akkor nem fordult a rendőrséghez. A média utánakérdezett, és kiderült, hogy Metaxas abban az évben a nő ellen panaszt tett a hatóságoknál, azt állítván, hogy egy volt barátnője, aki bosszúból fenyegeti, zsarolja őt a nemi erőszak vádjával, holott kettejük közt kölcsönös beleegyezésen alapuló szex volt.

A rendőrség miután átvizsgálta a gyanúsított telefonját, nem zárja kim hogy az eddig bevallottakon túl további gyilkosságokat is elkövethetett Metaxas. Mint kiderült,

a társkeresőn 30 nővel vette fel a kapcsolatot.

A hatóságok azt mondják, messzi még a nyomozás vége. 150 bejelentést kell még kivizsgálniuk, 202 bűnjel tudományos elemzésre vár, és a gyanúsított autóját is át kell még nézniük.

A cikk döntő részben a Cyprus Mail, a Kathimerini Cyprus és a Cyprus Times angol nyelvű hírei alapján született.