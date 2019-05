Menesztették a brit védelmi minisztert a Huawei-szivárogtatás miatt

Theresa May menesztette Gavin Williemsont a védelmi miniszteri tisztségből bizalmas információk kiszivárogtatása miatt – írja a BBC. Penny Morduant veszi át a tisztséget, ezzel ő lesz az ország első női védelmi minisztere.

A múlt héten belpolitikai botrányt okozott Nagy-Britanniában, hogy kiszivárgott a nemzetbiztonsági tanács döntése, amely szerint a Huawei a brit 5G hálózat „nem központi” infrastrukturális elemeinek beszállítójaként „korlátozott” szerephez juthat a program fejlesztésében.

A döntést hivatalosan nem cáfolták, viszont a nemzetbiztonsági tanács elnöke, Sir Mark Sedwill vezetésével belső vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy ki a felelős az értesülés kiszivárogtatásáért.

Williemson, aki 2017 óta töltötte be a védelmi miniszteri tisztséget, tagadja, hogy bármit is kiszivárogtatott volna. Theresa May felajánlotta Williamsonnak az önkéntes távozás lehetőségét, mielőtt menesztette volna. A miniszter szerint azonban, ha ezt a lehetőséget elfogadta volna, azzal beismerte volna, hogy köze van az információk kiszivárogtatásához, márpedig erről nincs szó.

A gyermekeim életére esküszöm, hogy nem vagyok felelős a kiszivárogtatásért.

– nyilatkozta Williamson a Sky Newsnak.

Az Egyesült Államok, Ausztrália és Új-Zéland biztonsági okokra hivatkozva már kizárta a Huaweit a jövőbeni 5G mobiltávközlési hálózatok beruházásainak beszállítói közül, Kanada pedig mérlegeli, hogy a cég termékei nem jelentenek-e biztonsági fenyegetést.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter néhány hete figyelmeztette az Egyesült Államok szövetségeseit, hogy ne használják a Huawei termékeit, mivel ellenkező esetben nehezebbé válik Washington partneri együttműködése velük.