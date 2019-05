Mondja csak, Terikém, mi újság a brexittel?

Ha a Magyar nyelv értelmező szótára lennénk, így kezdeném a cikket:

brexit főnév

Fogalom, jelentése: valami, amit nem csinálunk, csak beszélünk arról, hogy csináljuk. Jövevényszó a XXI. század tízes éveinek második feléből.

(átvitt értelemben) A halogató tanácstalanság stratégiája.

brexitelni, brexites, el~i a hitelét



De mivel nem értelmező kéziszótár vagyunk, jöjjenek híreink.

Theresa May brit miniszterelnök május elsején is nyilatkozott a brexitről, aminek március 29-én kellett volna bekövetkeznie egy 2016-os népszavazás értelmében, csak senkinek nem sikerült kellően felkészülnie rá. A brit kormányfő szerint a parlament valószínűleg nem engedné meg a brit kormánynak a megállapodás nélküli kilépést az Európai Unióból.

Theresa Maytől a londoni alsóház bizottsági elnökei alkotta összekötő bizottság szerdai meghallgatásán megkérdezte, hogy az eddig lezajlott szavazások alapján lehetetlennek tartja-e a kilépést a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő megállapodás nélkül. A konzervatív párti brit kormányfő válaszában úgy fogalmazott: véleménye szerint a parlament „olyan értelmű döntést hozna, amelyben ragaszkodik ahhoz, hogy a kormány ne legyen hajlandó” megállapodás nélkül kilépni az EU-ból – írja az MTI.

May szerint „nem teljesen a kormánytól függ”, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül távozik-e az EU-ból, a brit parlament álláspontja mellett azért sem, mert a kilépési határidő halasztása az EU döntésén múlik.

A brit EU-tagság az eredeti menetrend alapján, mint írtuk, március 29-én szűnt volna meg, de az EU-val kötött brexit-megállapodást a londoni alsóház eddig háromszor elvetette. Theresa May emiatt kétszer is kezdeményezte a kilépés elhalasztását, most úgy tűnik, akár őszre is csúszhat a dolog, és így május végén a briteknél is lesz EP-választás.