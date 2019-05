Orbán: Berlusconi a legjobb barátom, Salvini Európa legfontosabb embere

Hősnek, Európa legfontosabb emberének nevezte Orbán Viktor Salvinit az olasz La Stampának adott interjújában. A jobboldali olasz miniszterelnök-helyettes, az olasz politika új európai szövetséget formáló erős embere csütörtökön jön Budapestre, hogy Orbánnal tárgyaljon, bevallottan részben pártügyekről. Ebből az alkalomból adott hosszú interjút Orbán a mérsékletnek számító torinói lapnak, akik az olasz közönségnek büszke patriótaként mutatták be a magyar miniszterelnököt.

A Paktum Salvinivel egy új Európáért című cikk felvezetése szerint Orbán az interjú előtt hosszan beszél a Puskás Akadémiáról és a fociról, politika- és nacionalizmuselméletről.

A legjobb barátom még mindig Berlusconi, nagy ember, korszakos. De Salvini szerepe most fontosabb

– idézik Orbánt olasz kapcsolatairól. Salviniről azt mondta, hogy „ő az a hős, aki elsőként állította meg a tengeren keresztüli migrációt”, de ki nem mondva magának is tulajdonított némi hősiességet, hiszen azzal folytatta, hogy „mi a szárazföldön tettük ezt”. Orbán most, az EP-kampányban Salvinit is elviszi a szerb határhoz terepszemlére. Közben mindenki tudja, hogy éppen a menekültek elosztásában ellentétes a két fél érdeke. Salvini az olaszországi menekülteket az EU-s tagállamokban osztaná szét, míg Orbán ebben az interjúban is megerősítette, hogy ennek abszolút ellene van.

Az olaszok szeretnének megszabadulni a migránsoktól és szétosztani őket a többi ország között, és erre Brüsszelben egy ideológiát is kitaláltak, amit szolidaritásnak hívnak. A mi álláspontunk más: mi megvédtük magunkat, és megakadályoztuk, hogy idejöjjenek a migránsok, és azt sem szeretnénk, ha most Önöktől kerülnének ide.

Orbán ugyanakkor az európai politikában a Salvinivel való szövetség híve, egyelőre a Néppárt és a Salvini-féle, most formálódó új tömb közötti szövetségé.

A néppárt most egy öngyilkosságra készül. Össze akarja kötni magát a baloldallal

– mondta Orbán a La Stampának, hozzátéve, hogy szerinte a Néppártnak inkább az új európai jobboldallal kellene együttműködnie.

Nem tudjuk, Salvini milyen formációt tud majd létrehozni, de reméljük, hogy egy erőset sikerül. A néppártnak együtt kell működnie az európai jobboldallal. Én nem csinálok titkot abból, hogy én ezt a vonalat támogatom.

Az interjúban több más téma is szóba került, a legérdekesebb talán, hogy Orbán elismerte: a CEU-ügy nem tett jót Magyarország imidzsének.



- (...) nem gondolja, hogy Soros egyetemének az a döntése, hogy elmegy Budapestről, az Ön és országa imázsának rosszat tett? - De igen, hiszen sokan figyelnek arra, mi történik, mert a CEU brandje nagyon erős.

További idézetek Orbán Viktor olasz interjújából:

Közép-Európának nagyobb befolyással kell rendelkeznie, Németországnak pedig le kell mondania arról az elképzelésről, hogy minden döntés a francia–német tengely mentén jöjjön létre.

A nacionalizmusról:

Az európai terminológiában ma a nacionalizmus egy negatív kifejezés, de ezt az értékelést én nem osztom. (...) De rendben, hagyjuk magunk mögött a nacionalizmussal kapcsolatos terminológiai küzdelmet, írja azt, hogy patrióta vagyok.

Az illiberalizmusról:

A kereszténységre alapozott demokrácia, amit illiberálisnak hívunk, nem szükségszerűen jelenti azt, hogy antiliberális, ez fontos megkülönböztetés. Mára a liberális demokraták a szabadság ellenségei lettek. Mivel én a szabadság pártján állok, ezért illiberálisnak kell lennem.

Trumpról:

Egyfajta szellemi közösségünk áll fenn. Teljes mértékben egyetértek az ő America first jelmondatával, azzal, hogy nyíltan megvallja és érvényesíti a nemzeti érdekeket.

A La Stampa-interjú teljes terjedelmében a miniszterelnökség oldalán olvasható magyar fordításban.