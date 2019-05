A demokrata házelnök szerint hazudott az igazságügyi miniszter a Mueller-jelentésről

Nancy Pelosi az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának képviselőházi elnöke azzal gyanúsítja William Barr legfőbb ügyészt, hogy hazudott kongresszus előtt, amikor a Mueller-jelentést ismertette, számolt be a BBC. Barr egy szenátusi bizottság előtt számolt be a jelentés következtetéseiről, de megtagadta, hogy a képviselőház demokraták vezette igazságügyi és hírszerzési bizottsága (House Judiciary Committee) előtt is beszámoljon.

"Hazudott a kongresszusnak, ha ezt bárki más tenné, akkor mindenki bűncselekménynek tartaná" – mondta Pelosi. "Senki nem áll a törvény fölött." Barr legfőbb ügyész interpretációjával kapcsolatban amúgy már maga a jelentést készítő Robert Mueller is kritikát fogalmazott meg.

Mueller és csapata közel két évig vizsgálta, hogyan próbált meg Oroszország beavatkozni a 2016-os elnökválasztásba, és volt-e összejátszás Trump kampánycsapata és az oroszok között. A jelentés legfontosabb megállapításairól itt írtunk.