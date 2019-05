Ha van vevő, az antik padlómozaikot is ellopják

A szíriai és iraki háborús káosz, az ókori épületek lerombolása, a múzeumok kifosztása után egyre több lopott antik érték kerül az illegális régiségpiacra, a Facebookon keresztül. A cég már 49 ilyen csoportot törölt – írta a BBC, amely megpróbálta felderíteni az antik tárgyak útját.

De nem csak a már ellopott, könnyen mozgatható tárgyakról van szó.

A Facebbokon szerveződő, zárt, de olykor több ezres csoportok az ókori értékeket célzó fosztogatás új hullámának is lökést adnak.

A részben az Iszlám Állam által lerombolt ókori épületek környékén az illegális ásatások is egyre gyakoribbak, a zárt csoportok tagjai tanácsokkal látják el egymást, hogyan lehetne minél hatékonyabban kifosztani a lelőhelyeket.

Ha van piaca, rendelésre is dolgozhatnak a fosztogatók, ez tovább erősíti a történelmi, kulturális értékek rombolását.

„A szemem előtt semmisülnek meg ezek az értékek” – mondta a BBC-nek egy archeológus, aki beépülve a hálózatokba maga is látta, hogyan működik a régiségek illegális piaca. „Úgy működik, mint egy maffia” – mondta. A közvetítők révén a potenciális megrendelőkhöz olyan ajánlatok is eljutnak, amelyeken még helyükön lévő kétezer évnél is régebbi padlómozaikok láthatók. Ezt megrendelő – és a megrendelést könnyen megszervező platform nélkül – senkinek nem jutna eszébe elmozdítani. Így viszont a több ezer dollárért – eszmei értékéhez képest aprópénzért – pénzzé tehető mozaikok is veszélybe kerülnek.

Hasonló terepévé vált a fosztogatásnak az egykor a Római Birodalom részét képező Líbia is – amely szintén polgárháborúba süllyedt. Az arab tavasz egyiptomi szakaszában is voltak antik értékeket célzó fosztogatások.

A feketepiac felszámolásában a Facebooknak is lehet szerepe – igaz, a törölt csoportok hamar újra szerveződnek –, de legalább ennyire fontos, hogy a nyomozások a megrendelő célországokra is kiterjedjenek. A fosztogatók száma máris látványosan csökken azzal, ha nincs kihez eljuttatni a lopott értékeket.