Meghalt egy férfi, aki még a christchurch-i merényletben sérült meg

Meghalt egy török állampolgárságú férfi, aki még a márciusi chirstchurch-i támadásban sérült meg, számolt be a Reuters. 2019. március 15-én egy férfi két mecsetben rendezett vérfürdőt az új-zélandi Christchurchben. Gépfegyverrel válogatás nélkül lőtte le az imádkozó embereket, köztük a most elhunyt Zekeriya Tuyant is. A két terrortámadásban a csütörtöki áldozattal együtt ötvenegyen haltak meg, több mint harmincan megsebesültek.

A férfi testvére elmondta, hogy Zekeriya Tuyant 50 napja lebegett élet és halál között, csütörtökön életmentő beavatkozásra vitték, de nem tudták megmenteni.

A merénylet elkövetője ellen már vádat emeltek ötven rendbeli gyilkosság és harminckilenc rendbeli gyilkossági kísérlet miatt, azt nem tudni, hogy az új haláleset befolyásolja-e az ítéletet.