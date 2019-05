Légikísérőből lett a testőrség parancsnoka, majd Thaiföld királynéja

Szombaton koronázzák hivatalosan is királlyá Thaiföld Maha Vadzsiralongkorn, avagy X. Ráma nevű uralkodóját, aki 2016-ban örökölte meg a trónt apjától, a 70 éven át uralkodó Bhumibol Aduljadedzs királytól. Ez hetven éve az első koronázás a monarchiában. Az ország készült is rá, a kormányzati épületeket, hidakat, üzleteket, de még a tuk-tukokat is ellepték az uralkodóról készült grandiózus fotók.

Ami viszont még az elmúlt napokban a thai népet is meglepte, az az uralkodó koronázása előtti hirtelen megházasodása volt. A feleség, Thaiföld új királynéja a király testőrségének helyettes parancsnoka, Szuthida Tidzsai.

A 66 éves uralkodó és 40 éves felesége május 1-jén házasodtak össze, Vadzsiralongkorn még aznap királynénak nevezte ki a nőt.

Gyorsan ívelő karrier

Szuthidáról nem sokat lehet tudni. 1978 júniusában született, 2000-ben kommunikációból diplomázott egy bangkoki katolikus magánegyetem, ahol egy tanév 41 ezer dollárba kerül.

Ezután a Thai Airways légitársaságnál dolgozott légiutas-kísérőként, ekkor találkozott a herceggel, aki néha pilótáskodott ugyanott. A híresztelések szerint a trónörökös néha maga választotta a légiutas-kísérőit, csak azért, hogy azok majd a szeretői legyenek. Így került a képbe Szuthida is, aki a legfőbb szeretője lett, és akit gyakran magával vitt Németországba a 12 millió dollárt (kb. 3 milliárd forintot) érő privát rezidenciájára, ahol egyébként a legtöbb idejét töltötte, miközben felesége és fia továbbra is Bangkokban éltek.

2010-ben aztán a nő belépett a thai hadseregbe, és hihetetlen gyorsasággal lépdelt felfelé a ranglétrán. Rögtön hadnagyként kezdett, alig fél évvel később már főhadnaggyá léptették elő. 2012-ben ki is tüntették a hercegnek tett szolgálataiért, megkapta a Fehér Elefánt Érdemrendet az őszinteségéért, lojalitásáért, felelősségtudatáért, elhivatottságáért és önfeláldozásáért. Ugyanebben az időben már alezredes volt.

Vadzsiralongkorn apjának halála után, 2016-ban Szuthida a királyi testőrség parancsnok-helyettese lett, és tábornoki rendfokozatot is kapott.

Nyílt titok

Az esküvő híre azért döbbentette meg a thai népet, mert bár híresztelések voltak arról, hogy évek óta együtt vannak, a király palota ezt egészen az egybekelésig nem ismerte el nyilvánosan. Az egyébként erősen cenzúrázott thai médiában sem jelent meg róluk közös fotó, hiszen felségsértés lett volna bármilyen nőcsábászként beállítani – az egyébként valóban szoknyapecér – trónörököst. (Az uralkodócsaládot – az esküvőtől kezdve az új királynét is ideértve – törvényileg tilos kritizálni vagy megsérteni, ha valaki ezt megszegi, akkor akár tizenöt év börtönt is kaphat.)

Ez alól egyetlen alkalom a kivétel: 2016-ban egy lesifotó készült róluk, ahogy Münchenbe megérkezve

a herceg farmerban és apró haspólóban lép ki a magángépből, hátát és karját tetoválás borítja.

Bal oldalán pedig magassarkúban, és szintén haspólóban ott állt Szuthida. Még az év októberében, az addig imádott és köztiszteletnek örvendő Bhumibol király hamvasztásán is lefotózták a nőt a trónörökös mellett.

Jött az esküvő

Ezután már csak 2019. május 1-jén hallottak róluk újra, amikor is a király bejelentette, hogy megházasodott, és Szuthidát királynévé nevezte ki. Az esküvőn készült hivatalos képeken azt látni, ahogy a nő rózsaszín selyemből szőtt hagyományos thaiföldi öltözetet viselve fekszik a földön, és ajándékot ad át és kap immár férjétől, a királytól. Az előírások szerint ugyanis mindennemű uralkodói ceremónián – így tehát a saját esküvőjén is – a királynak fizikailag magasabbnak kell lennie, mint bárki másnak az udvarból.

Mivel a király ült, a többiek kénytelenek voltak a földön kúszva közlekedni.

Nem ez az első esküvője a királynak. Korábban már háromszor is volt nős. Első felesége saját unokatestvére volt, második egy színésznő, akitől öt gyereke is született, közülük viszont Vadzsiralongkorn csak egyet ismer el. Harmadik felesége egy korábbi pincérnő, akitől szintén született egy gyereke, tőle 2014-ben vált el, a nőt megfosztotta királynői címétől és családjának több tagját is letartóztatta felségsértés vádjával.

A királynak egyébként összesen hét gyereke van, de a legtöbbet kitagadta és száműzte az országból.

Nem pont őt akarták, de ő lett

Vadzsiralongkorn leginkább botrányaival híresült el, és egészen apja 2016-os haláláig nem is igazán érdekelte országa sorsa, ideje nagy részét müncheni birtokán töltötte. Konfliktusait gyakran erőszakosan oldotta meg, néha saját családján belül is. A Guardian újságírója régóta foglalkozik a thai uralkodócsaláddal: szerinte az uralkodó kiszámíthatatlan, népszerűtlen, alig lehet alkalmatlanabb embert találni a trónra a trónörökösnél, és legalább a hetvenes évek óta utálja őt a népe.

A thai elit támogatását is csak apja halálának közeledtével kapta meg.

A számos házassága mellett egyébként egy igazán megrökönyödést kiváltó lépése is volt:

Fufu nevű pudliját nevezte ki a légierők főparancsnokának.

Emellett személyes kapcsolatot ápolt a sokszor populistának nevezett korábbi miniszterelnökkel, Thakszin Sinavatrával (más átírással Csinavattal). Feltételezhetően pont azért, hogy ezt a kapcsolatot ne lehessen politikai tőkévé kovácsolni, 2006-ban puccsal távolították el a hatalomból Thakszint, majd 2014-ben ugyanezt tették a szintén exminiszterelnök húgával. (A thai politikai manőverekről bővebben ebben a cikkünkben írtunk>>>)

És bár a thai elit szívesebben látta volna a trónon Vadzsiralongkorn lánytestvérét, uralkodónőre még nem volt példa Thaiföldön, és a törvények is kifejezetten férfi örököst írnak elő.

Dollármilliós ceremónia

Vadzsiralongkorn koronázási ünnepsége egyébként három napig tart, és becslések szerint nagyjából 30 millió dollárba (kb. 8 milliárd forintba) kerül majd.

Itt nagy szerepe van a felszentelésnek, mert a hagyományok szerint csak így lehet belőle az úgynevezett „dévarádzsa", istenkirály. A koronázást megelőző hetekben száz különféle helyről gyűjtötték be a vizet a szenteléshez, csakis az asztrológiailag szerencsésnek meghatározott időpontban, 11:52 és 12:38 között. A vizet ezután különféle buddhista ceremóniák keretében megáldották.

Ezt aztán a koronázás alatt kétszer használják fel: előbb a király testére öntik, hogy így rituálisan megtisztítsák őt. Ezután nyolc ember a vizet a király kezeire önti, ezzel pedig felkenik őt. Utána átül a trónra, ahol felvértezik az összes koronázási ékszerrel, így lesz belőle hivatalosan is X. Ráma.

A cikk főképp a The Guardian, a BBC, a Daily Mail, a Reuters cikkei alapján készült.