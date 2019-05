Mégsem kövezik halálra a melegeket Bruneiben

A nemzetközi felháborodás hatására mégsem büntetik halállal Bruneiben, ha valaki azonos neműekkel létesít szexuális kapcsolatot, mondta Hassanal Bolkiah szultán az Evening Standard szerint.

Nemrég az egész világot bejárta a hír, hogy a Brunei szultánja halálra kövezéssel büntetné a szexelő melegeket az országában, mire a nyugati államok és több közszereplő, például George Clooney és Elton John is felszólalt a döntés ellen.

Többek között előre eltervezett gyilkosság és drogkereskedelem miatt is halálbüntetés jár a bűnözőknek Bruneiben, azonban a '90-es évek óta nem volt kivégzés a délkelet-ázsiai országban.

Bolkiah korábbi döntését az ENSZ is elutasította, és több híresség is a szultán tulajdonát képező hotelek bojkottjára szólított fel Los Angelesben és Londonban, ahogy rengeteg multicég is megtiltotta a dolgozóinak, hogy ilyen hotelekben szálljanak meg, illetve utazási irodák átmenetileg leállították Brunei reklámozását, mint potenciális turisztikai célpont.