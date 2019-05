Bolhainvázió miatt zárt be egy párizsi rendőrőrs

A francia főváros északkeleti részén be kellett zárni egy rendőrkapitányságot, mert bolhainvázió lehetetlenítette el a munkát, írja a CNN.

Az épületet vasárnap ürítették ki, mert a napok óta tartó invázió miatt

a munkakörülmények ELFOGADHATATLANOK lettek!!!

– írja Twitteren megjelent közleményében az Alliance rendőrszakszervezet.

ÉVACUATION DES EFFECTIFS !

FERMETURE DU COMMISSARIAT DU 19EME ARRDT PARIS

Depuis de nombreux jours, les fonctionnaires du CP19 subissent une invasion de puces qui engendre des conditions de travail INADMISSIBLES !!!@prefpolice @Place_Beauvau @PoliceNationale pic.twitter.com/9dr8TKzgXz — ALLIANCE PN (@alliancepolice) May 5, 2019

Mint írják, bár dolgozott a rendőrőrsön egy rovarirtó csapat, az ügyet nem sikerült teljesen megoldani. Vannak rendőrök, akik a többszöri csípések miatt kezelésre szorulnak, sőt, voltak, akik haza is vitték bolháikat, megfertőzve ezzel a családjukat is. Ezt megerősítette a szakszervezet főtitkára, Emmanuel Cravello is a France Bleu rádiónak, és hozzátette, hogy gyerekek is áldozatai lettek az inváziónak.

Yvan Assioma, a szakszervezet párizsi titkára szerint az őrizetbe vettek, vagy a gyanúsítottak közül vihette be valaki a bolhákat, emiatt pedig „a teljes épületet és az itt dolgozók autóit is fertőtleníteni kell”. Szerinte azonban az eset megoldása nem okoz akkora gondot: „egy-két napot más, szomszédos őrsökön is dolgozhatnak a kollégák, a nyomozók pedig az internetnek köszönhetően bárhová magukkal vihetik munkájukat” – nyilatkozta a CNN-nek.