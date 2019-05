Több kirándulóhajó is porig égett a Fertő tó osztrák oldalán

Előbb egy nagy kirándulóhajó gyulladt ki, majd a lángok több másik hajóra is átterjedtek a Fertő tó osztrák szakaszán található Fertőmeggyes (Mörbisch am See) kikötőjében. A kompkikötőben álló hét hajóból összesen négy gyulladt ki és égett ki teljesen, hiába vonultak a helyszínre a tűzoltók 32 szárazföldi járművel és öt tűzoltóhajóval, írja az ORF Burgenland nyomán a hvg.hu.

A tűzoltók munkáját az erős szél mellett az is nehezítette, hogy szemtanúk szerint több gázpalack is felrobbant a hajókon. Emellett a tűzoltóknak arra is kellett figyelniük, hogy a lángok ne terjedjenek át a környező nádasra.

A tűzben senki nem sérült meg, az anyagi kár viszont jelentős, akár több százezer euró is lehet.