Harcias nő lett a hollywoodi hasfelmetsző veszte

Több mint 25 évvel az első gyilkosság után, május elején Kaliforniában elkezdődött a hollywoodi hasfelmetsző néven hírhedtté vált sorozatgyilkos büntetőpere. A vádlott Michael Gargiulo, ha csakugyan ő volt a tettes, három fiatal nőt késelt halálra, miután a kedves szomszéd srác álcája alatt kifigyelte, mikor a legsebezhetőbbek. Ha rajta múlik, lett volna egy negyedik áldozat is, csakhogy az a nő felvette vele a harcot, amikor éjjel az ágyában arra ébredt, hogy megszúrják. A túlélő most Gargiulo ellen tanúskodott a bíróságon. A perben a vád 250 tanút vonultat majd fel, köztük Ashton Kutchert is, akinek egykori barátnője a sorozatgyilkos áldozatai között volt.

„Sajnálom" – ez az egyetlen szó hagyta el a késes támadó száját, ez is már csak az ajtóból, miközben menekülőre fogta Michelle Murphy Santa Monica-i lakásából. Azon az áprilisi hétfő estén 2008-ban a 26 éves nő körülbelül egy órája alhatott az ágyában, amikor

arra ébredt, hogy késszúrások érik a karját és a mellkasát.

Sikoltozni kezdett, tudni akarta, miért bántják, de a recés kést szorongató férfitól választ nem kapott. Murphy összeszedte minden erejét, ráfogott a késre, és lerúgta magáról a támadóját, aki erre menekülőre fogta. Futtában vérnyomokat hagyott maga után, és ezek a vérnyomok, illetve a bennük lévő DNS a tettes nyomára vezették a nyomozókat: így került hamarosan rendőrkézre Michael Gargiulo, aki – ha a vádnak igaza van – sorozatgyilkos. Azóta a sajtótól kapott ragadványnéven, hollywoodi hasfelmetszőként ismerte meg a világ.

Gargiulo büntetőpere május elején kezdődött el Kaliforniában a vád és a védelem nyitóbeszédével, hétfőn pedig meghallgatták az első tanút is, Michelle Murphyt, a túlélőt, aki megállította a gyilkosságsorozatot. Az LA Times cikke szerint Murphyt körülbelül féltucat szúrás érte, meg is kellett műteni. Soha nem tért vissza abba a Santa Monica-i lakásba, ahol a támadás érte, még a holmijait is a hozzátartozói szedték össze. A lakásba a nappali ablakán bemászva jutott be a késelő.

Addigra már jól ismerte: nagyon közel lakott, átellenben, a túloldalon, otthonról remek rálátása volt a nő jövés-menésére. Lényegében szomszédok voltak,

Gargiulo pedig az ügyészi nyitóbeszéd szerint nem volt más, mint „szomszéd srác" álca alatt működő sorozatgyilkos, aki sokadszorra szemelt ki, közelített, figyelt, majd támadott meg fiatal nőket, a gondosan kiszámított, tökéletes pillanatban, amikor a legsebezhetőbbek voltak.

Bár szexuálisan nem bántalmazta az áldozatait, az ügyész szerint szexuális indítékból ölt. A gyilkolás maga jelentette számára a vágyott izgalmat.

1993-ban kezdődött

Gargiulo Illinois államban, a Chicago melletti Glenview-ban nőtt fel, és úgy tűnik, itt követte el az első gyilkosságát is 1993-ban, mindössze 17 évesen. Az áldozat a 18 éves Tricia Pacaccio volt, akinek az öccsével barátok voltak, a családok közel éltek egymáshoz. Augusztus közepe volt, szokatlanul hideg, ködös este, a főiskolára készülő lány az utolsó alkalmak egyikét kihasználva bulizni ment a régi barátaival, és éjjel egy körül ért az otthonához. A házba már nem jutott be. Összeszurkált holttestét a ház hátsó bejáratánál találta meg reggel az édesapja, amikor kávéval a kezében kilépett az ajtón. Az apa közel húsz évvel később is sírva idézte fel a 48 Hours Mistery tévéműsorban, hogyan zuhant ki a bögre a kezéből, ahogy meglátta a lánya teniszcipőjét.

A Pacaccio-ügyben kezdetben körülbelül 15 lehetséges gyanúsítottat vizsgáltak a nyomozók. Gargiulo is benne volt a körben. Egy évvel a gyilkosság után a fiú különös viselkedéssel hívta fel magára a gyászoló szülők figyelmét, ajándékokat kezdett hordani nekik: virágot, éttermi utalványt, az apának egy inget. Az áldozat egyik bátyjának is volt vele egy bizarr élménye. Gargiulo megkérdezte tőle, megölné-e azt, aki megölte Triciát, mire azt a választ kapta, hogy nyilván azt tenné, amit bármelyik apa vagy fiútestvér tenne. Erre nem sokkal később a báty kapott egy telefonhívást a rendőrségtől azzal, hogy Gargiulo azt állítja, megfenyegette őt.

Közben Gargiulo megpróbálta egy közeli barátjára terelni a rendőrség figyelmét, ami sikerült is. Egy időre abból a fiúból lett elsőszámú gyanúsított, de valódi bizonyítékot se ellene, se más ellen nem találtak, és az ügyből döglött akta lett. Gargiulo pedig 1998-ban átköltözött Kaliforniába.

Segítőkész ezermester furcsaságokkal

2000 végén, egy defekt után segítségnyújtásra ajánlkozva Los Angelesben ismerkedett össze a 22 éves Ashley Ellerinnel. A feltűnően csinos, divatszakmát tanuló szőke lány olyan életet élt, amilyenre sok fiatal vágyakozik ezen a vidéken: gondtalan volt, bulizgatott, a hollywoodi elit köreibe is bejárása volt, az utolsó időkben a színész Ashton Kutcherrel randevúzgatott. Gargiulo-nak egy apró kitérője volt a filmes világba, amikor – némi amatőr bokszolói múlttal – bokszolót játszott valaki vizsgafilmjében, de egyébként kétkezi munkákból élt, afféle ezermesterként. Légkondikat és fűtési berendezéseket szerelt elsősorban.

A defektes incidens után az elromlott fűtést is megszerelte Ellerin lakásában, innentől kezdve pedig csak úgy fel-felbukkant nála. A lány lakótársának nem igazán tetszett a dolog, furcsának találta Gargiulót, főleg azután, hogy egy alkalommal előadta neki: nem mehet haza, mert az FBI DNS-nyomok után kutat a lakásában, egy régi chicagói ügyben, a legjobb barátjának a nővérét ölték meg. Még egy kést is mutatott a lakótársnak a bokájához kötözve. A férfi akkor elküldte Gargiulót, de Ellerin és a többi barátja nem vette komolyan a dolgot, úgy voltak vele, hogy csak élénk a fantáziája a szerelő srácnak.

A barátok szerint Gargiulo randira sohasem hívta el Ellerint, úgy tűnt, nem szexuális vágy vonzza a lányhoz, hanem az életstílusa babonázta meg. Előfordult, hogy hajnalban látták, amint a kocsijában ülve, járó motornál bámulja a lány lakását.

Beengedte a gyilkosát

Ashley Ellerint 2001. február 21-én este 47 késszúrással ölték meg az otthonában. A torkát olyan erővel vágták el, hogy kis híján lefejezték. Aznap volt az Emmy-díjátadás, és úgy volt, hogy a lány elkíséri Ashton Kutchert az Emmy utáni bulira. A színész 10:45 körül érte ment a lakásához, és bár világos volt bent, és a lány kocsija is kint állt, nem nyitott ajtót senki. A színész benézett az ajtón, és meglátta a vérfoltokat a padlón, de kiömlött vörösbornak nézte azokat, és gyanútlanul odébbállt azzal a gondolattal, hogy Ellerin biztos azért nem engedte be, mert megsértődött, amiért késve érkezett.

A holttestet végül másnap találta meg a lány lakótársa a fürdő előterében.

Erőszakos behatolásnak nem volt nyoma, az ablakokon pedig rács volt, ebből a nyomozók arra következtettek, hogy Ellerin ismerte a gyilkosát, maga engedte be. De érdemi bizonyítékok híján előre lépni nagyon sokáig nem tudtak az ügyben.

A sorozatgyilkos harmadik áldozata az előző kettőhöz hasonlóan egy kimondottan szép, fiatal, élénk társasági életet élő nő volt, Maria Bruno. Brunót mindössze 10 nappal azután érte álmában brutális késes támadás egy éjjel az otthonában, hogy beköltözött abba az El Monte-i lakóparkba, ahol akkoriban, 2005 decemberében Gargiulo is élt. A férfi az ablakából belátott Bruno lakásába. A nőnek elvágták a torkát és meg is csonkították, levágták a mellét. A CNN-partner KABC szerint az ügyész a múlt heti tárgyaláson lejátszotta az esküdteknek azt a 911-es hívást, amelyben az áldozatot megtaláló volt férj leírta a holttest rettenetes állapotát. A helyszínhez közel találtak egy olyan kék lábzsákot, amilyet a kosz ellen cipőre szokás húzni, és rajta volt Bruno vére, de egyéb bizonyíték híján ez a nyomozás is zsákutcába jutott.

2003-ban megállíthatták volna

Az áttörést csak Michelle Murphy megtámadása és az ott hátrahagyott DNS-nyom hozta el 2008-ban. Amikor Gargiuolót letartóztatták, a nős, két gyerekes vízvezetékszerelő nem is tűnt meglepettnek, csak annyit kérdezett, melyik hatóságtól vannak. A 48 Hours Mistery-nek nyilatkozó nyomozó szerint ebben a kérdésben benne volt, hogy több bűncselekményt is elkövetett, és nem tudja, éppen melyik miatt is érték végül utol. Az üggyel foglalkozó nyomozók nem zárják ki, hogy az ismerteken túl akár további áldozatok is lehetnek.

A sorozatgyilkossági ügy egyik nagy tragédiája, hogy sokak szerint Gargiulót már 2003-ban meg lehetett volna állítani, és akkor Maria Bruno még ma is élne, Michelle Murphy pedig nem sérült volna meg.

A Pacaccio-család soha nem nyugodott bele, hogy lányuk meggyilkolása megtorlatlan maradjon, folyamatosan sürgették a további nyomozást. 2003-ban sikerült DNS-nyomokat azonosítani az áldozat körmén: Gargiuolóé voltak. Az ügyészség mégsem emelt vádat. Ezt azzal indokolták, hogy a DNS ott léte nem elegendő bizonyíték, mert nem feltétlenül csak a gyilkosságkor kerülhetett oda, hanem akár hétköznapi érintéssel is, márpedig Gargiulo és Tricia gyakran találkoztak. (Ebben benne volt az a hiba is, hogy nem rögzítették, honnan van a nyom, az áldozat körmének a felületéről vagy a köröm alól, az utóbbi egyértelműen a dulakodás közben védekezésre utalna.) Igaz, a lány sok másik emberrel is érintkezett a halála előtt, más DNS mégsem volt a körmén, csak Gargiulóé.

Halálos ítélettel sem lesz vége

A férfit végül 2008 júniusában tartóztatták le, azóta előzetes letartóztatásban ül. A büntetőper kezdete főként azért csúszott el ilyen sokáig, mert Gargiulo, aki egyébként teljesen ártatlannak vallja magát, többször leváltotta az ügyvédeit, egy időszakban saját magát is képviselte.

Gyors ítéletre még most sem lehet számítani. A várakozások szerint körülbelül hat hónapig tart majd a per. A vád 250 tanú meghallgatását kezdeményezte, köztük például Ashton Kutcherét is, aki egyébként nyilvánosan nem igazán beszélt még életének erről a tragikus eseményéről. A védelem arra játszik, hogy nincs elegendő fizikai bizonyíték Gargiulo ellen. Az ártatlanságot nem nekik kell bizonyítaniuk, a vád dolga lenne a bűnösség minden kétséget kizáró bizonyítása, ez viszont az ügyvéd nyitóbeszéde szerint nem fog menni.

A kaliforniai esküdtszék Ellerin és Bruno meggyilkolása, valamint a Murphy-ügyben emberölési kísérlet vádjában fog dönteni Gargiulo bűnösségéről. A férfit a per végén akár halálra is ítélhetik. Akármi is lesz az ítélet, az ügy ezzel még nem fog lezárulni. A Pacaccio-család eltökélte, hogy – ha egy esetleges kiszabott halálbüntetés után értelmetlennek is tűnik – bíróság elé citálják a férfit Illinois államban is. Hozzászoktak a várakozáshoz, arra is 2011-ig kellett várniuk, hogy egy tévéműsor után előlépő két tanúnak köszönhetően egyáltalán a vádemelésig eljussanak Tricia ügyében. Úgy érzik, a lányuk megérdemli azt, hogy igazságot szolgáltassanak neki is.

A cikk megírásakor főleg az LA Times, az LA Weekly cikkeire, valamint a 48 Hours Mistery tévéműsornak az esettel foglalkozó adására támaszkodtunk.