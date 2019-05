Nem csak a neve nem dőlt még el Harry és Meghan fiának

A brit uralkodó család legifjabb tagjának egyelőre még a nevét sem lehet tudni, csak azt, hogy 3200 grammal született és hogy kisfiú. A szülei, Harry herceg és Meghan hercegné ugyanis úgy döntöttek, nem kérnek a királyi család bővülésekor megszokott médiacirkuszból.

Az újszülöttet hivatalosan még nem mutatták be, de nem csak az egyszerű emberek várják kíváncsian, hogy megismerhessék a sussexi hercegi pár fiát. Károly herceg ugyanis épp Berlinbe utazott feleségével, Kamillával, így a trónörökös csak a távolból fejezhette ki örömét, hogy negyedszer is nagypapa lett.

Vilmos herceg is reagált a királyi család bővülésének hírére, ő öcsét, a sussexi herceget köszöntötte a „kialvatlanok szülőségnek is nevezett klubjában".

Név és hivatalos cím híján egyelőre csak sussexi bébiként hivatkozik az uralkodó dédunokájára a média, akinek nem csak a leendő keresztnevéről lehet fogadásokat kötni. Az sem eldöntött ugyanis, hogy kap-e nemesi címet, vagy hogy amerikai állampolgár lesz-e az újszülött, aki a brit trón hetedik várományosa.

Automatikusan nem lett herceg

Harry herceg fia nem hercegnek született, mivel egy V. György brit király által hozott rendelkezés alapján kizárólag az uralkodó legidősebb unokájának jár automatikusan a hercegi cím. Utána pedig továbbra is az elsőszülöttek öröklik azt. A többi utód: a fiatalabb unokák, illetve az ő leszármazottaik kizárólag akkor lesznek hercegek vagy hercegnők, ha az aktuális uralkodó, jelen esetben a királynő úgy dönt, nekik adományozza a címet.

Így volt ez Vilmos és Katalin második és harmadik gyermeke esetében is, Sarolta és Lajos is II. Erzsébettől kapta a címét.

Bár a dolog önmagában formalitás, hiszen ha Harry és Meghan úgy döntenek, szeretnék nemesként nevelni elsőszülött fiukat, biztosan megadományozná az uralkodó a címet a dédunokájának. Csakhogy Károly és Diana fiatalabb fia és felesége sem kifejezetten lelkes követője az uralkodócsalád különböző évtizedes, évszázados hagyományainak. Emiatt kifejezetten sokakat izgat, akarják-e vajon, hogy a fiúk hercegként nőjön fel.

Harry elsőszülött gyermeke hetedik a brit királyi trón várományosai között. Ez azt jelenti, hogy Károly walesi herceg, Vilmos cambridge-i herceg, Vilmos három gyermeke születési sorrendben, illetve saját édesapja is megelőzi a királyi család legifjabb tagját az öröklési sorrendben.

Mivel igen kicsi az esélye annak, hogy Harry és Meghan gyermeke valaha is trónra kerül, a sussexi párnak nem kell annyira ragaszkodnia az uralkodó család évtizedes és évszázados hagyományaihoz. Választhatnak akár különlegesebb keresztnevet is neki. A fogadóirodák szerint például a Spenser is kifejezetten esélyes.

Fotó: Chris J Ratcliffe / Getty Images Hungary A születésről szóló hivatalos bejelentés a Buckingham-palota előtt

Tényleg amerikai állampolgár a sussexi újszülött?

A brit monarchikus berendezkedés rajongói az USA-ban lelkesen üdvözölték Harry fiának születését, hiszen az újszülött az első brit-amerikai tagja a király családnak. Csakhogy II. Erzsébet legifjabb dédunokája, ahogy nem született automatikusan hercegnek, úgy nem született automatikusan az Egyesült Államok állampolgárának, vagy brit-amerikai kettős állampolgárnak sem.

A brit állampolgársága garantált, édesapja állampolgárságának köszönhetően, az amerikai azonban ennél bonyolultabb ügy.

Azok a gyermekek, akik az USA határain kívül születnek, de legalább az egyik szülőjük amerikai állampolgár, jogosultak arra, hogy kérvényezzék az állampolgárságot. A kedvező elbírálás szempontjából az a legszerencsésebb, ha az újszülött édesanyja és édesapja is rendelkezik amerikai útlevéllel. Bár Harry fiának csak az édesanyja amerikai, mivel szülei házasok, és Meghan Markle-re az is igaz, hogy 5 évnél többet élt az USA-ban, és legalább 2 évet eltöltött az Egyesült Államokban azt követően is, hogy betöltötte a 14. életévét, a kisfiú is kaphatna amerikai útlevelet.

Arról tehát, hogy hivatalosan is amerikai lesz-e a sussexi bébi, szintén a szülei döntenek.

Harryről és a nála három évvel idősebb, elvált, amerikai színésznő feleségéről kialakult egy olyan kép a médiában, miszerint kettejük házassága az, ami a 21. századhoz igazítja a brit királyi család mára sokszor értelmetlenek tűnő tradícióit. Ebbe a képbe pedig beleillene az, ha úgy döntenének, hogy gyermeküket cím nélkül, brit-amerikai kettős állampolgárként nevelnék.

Azt sokan elképzelhetőnek tartják, hogy Harryék nem fogják sürgetni a királynőt, hogy hercegi címet adományozzon a fiuknak. Az azonban (elsősorban adózási okokból) kevésbé valószínű, hogy már kérvényezték, vagy kérvényezni fogják a gyermekük számára az amerikai állampolgárságot, az USA ugyanis a külföldön élő állampolgárait is megadóztatja.

(Borítókép: Kirsty Wigglesworth - Pool / Getty Images)