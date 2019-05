Lelőttek egy kormánygépet a líbiai hadúr csapatai Tripolinál

Lelőttek egy kormányzati repülőgépet Líbiában a fővárostól, Tripolitól délre, írja a Reuters. A támadást a kelet-líbiai hadúrhoz, Halífa Haftárhoz hűséges Líbai Nemzeti Hadsereg (LNA) követte el, és jelentette a hírügynökségnek, de tőlük független szemtanúk is megerősítették a hírt.

Az LNA közölt egy képet is, amin elmondásuk szerint a kormányhű gép pilótája látható vérző fejjel, amint orvosi ellátást kap. A nemzetközileg elismert líbiai kormány szóvivője egyelőre nem kommentálta az értesülést.

#Breaking: Finally, the #Libya National Army (#LNA) managed to shoot-down the last flying Mirage F.1ED of #GNA Air Force capturing its mercenary pilot at #Tripoli minutes ago! pic.twitter.com/CPEjlS4aYK