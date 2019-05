Senki nem akarta, mégis meg kell tartani az EP-választást a briteknél is

„Meg kell mérettetni magunkat az EP-választáson” – jelentette be Theresa May brit miniszterelnök de facto helyettese, David Lidington. Eddig nem volt teljesen biztos, hogy a szigetországban is szavazni fognak az európai parlamenti képviselőkről – May az elmúlt hetekben is arról beszélt, hogy május 31-ig ki akar lépni az EU-ból –, de Lidington szerint nem lehet elkerülni azt, hogy május 23-án megtartsák a választást.

Bár Theresa May próbálta minél hamarabb megoldani a kilépést az EU-ból, hogy ne kelljen szavazni, most David Lidington kijelentette:

Sajnálatos módon nem lesz lehetséges, hogy a folyamat hamarabb rendeződjön.

Hozzátette a BBC-nek adott interjújában, hogy a kormány megpróbálja minél hamarabb lezárni a brexitügyet. Bár a konzervatívok a pofont jelentő helyhatósági választások után most készek lennének egy kompromisszumra, a pártban súlyos törésvonalak vannak még mindig a kilépés miatt. Rengeteg képviselőjük élből utasítja el a távozást az Unióból, mások pedig hallani sem akarnak a maradásról, emiatt pedig a brit kormányfőnek többpárti egyeztetésekre van szüksége.

Theresa May kormányfő a szóvivőjén keresztül azt üzente, „rendkívül sajnálja”, hogy a kilépés még mindig nem történt meg, de reméli, hogy azelőtt meg tudnak állapodni a feltételekről, mielőtt az új Európai Parlament júliusban ülésezni kezdene.

Reményei szerint még a héten meg tud egyezni a Munkáspárttal arról, hogy megszavazzák a kilépési megállapodást, és így június végére ki is tudjanak lépni az Unióból. Ezért fordult vasárnap a Mail on Sunday-ben megjelent cikkében az ellenzéki párt képviselőihez, hogy tegyék félre nézeteltéréseiket és támogassanak majd egy kompromisszumos javaslatot.

Az Egyesült Királyságnak eredetileg március 29-ig kellett volna kilépnie az Európai Unióból, de nem fogadták el a kilépési megállapodást. A brexit határidejét előbb kitolták április 10-re, majd mivel a brit parlament elutasította az időpontig az összes tervezetet a folyamatról, az Unió a határidőt meghosszabbította október 31-ig.