Bekeményítene a bevándorlással szemben a dán baloldal vezetője

Június 5-én tartják Dániában a parlamenti választásokat, jelentette be kedden Lars Løkke Rasmussen, az ország miniszterelnöke. A kutatások az ellenzéki Szociáldemokraták 30 százalék körüli magabiztos győzelmét jósolják, így négy év után újra kormányra kerülhetnek Koppenhágában.

A kormányzó jobbközép blokk pártjai mind veszítettek táborukból, főleg az őket kívülről támogató bevándorlásellenes-populista Dán Néppárt, akik a négy évvel ezelőtti 21 százalékhoz képest 13-14 százalékra számíthatnak. Ezzel a harmadik helyre futnának be a liberális kormánypárt, a Venstre után, akiket 19 százalék körül mérnek.

Rasmussen dán kormányfő abban bízik, hogy tapasztalt politikusként le tudja győzni a kampányban az újonc Mette Frederiksent:

Minden erőmmel, minden kapacitásommal és minden tapasztalatommal azon leszek, hogy továbbra is vezethessen Dániát.

A Financial Times beszámolója szerint a Szociáldemokraták népszerűségének oka az, hogy jóval keményebb migrációs politikát hirdettek, mint korábban: Frederiksen, a párt vezetője szerint a jobbközép kormány nem volt elég szigorú a bevándorlással szemben, ő azt is engedélyezné a rendőröknek, hogy akár értéktárgyaikat is elvehessék a menedékkérőktől.

Amennyiben a párt júniusban nyerne, úgy még koalíciós partner után is nézelődnie kell: egyrészt, ha más baloldali erőkkel akarna kormányra kerülni, engednie kell követeléseiből, a többi baloldali erő ugyanis megmaradt azon a befogadáspárti állásponton, amit a Szociáldemokraták Frederiksen előtt hirdettek. Közéjük tartozik a 9 százalék körül mért Vörös-Zöld Koalíció, valamint a 7-7 százalékos baloldali-liberális Radikálisok és a Szocialista Néppárt.

A bevándorlási ügyekben viszont akár a jobboldallal is egyezkedhet: a fent említett Venstre koalíciós partnerei, a Liberális Szövetség és a Konzervatív Néppárt egyaránt 4 százalékon állnak.

Az elkövetkező hetek azonban nem csak a migrációról fognak szólni, hiszen az elöregedő társadalom miatt a híres skandináv jóléti modell problémákkal küzd, az ország gazdasági növekedése pedig évek óta stagnál.