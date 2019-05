Eggyé fagyott össze a két test a londoni fagyasztóban

Miskolcról költözött Londonba az a nő, akinek holttestét április végén találták meg egy lakás fagyasztójában a város Canning Town részén. A megrázó esetről kiderült pár részlet.

A magyar állampolgárságú, 34 éves Sz. H. eltűnését 2016 nyarán jelentették. Az utolsó ismert információ szerint a nő utoljára egy magyarországi ismerősével beszélt telefonon.

Fotó: Metropolitan Police Service A rendőrség által kiadott fotókon Sz. H. és M. Mustafa

A nő 2014 szeptemberében hagyta el Magyarországot. Londonban viszont kirabolták, így tűnt el az útlevele és az összes pénze. Ezután a barátjával költözött össze, de amikor a kapcsolatnak vége lett, utcára került. Egy hajléktalanokkal foglalkozó helyi szervezet is segítette, írta az angol Daily Mail pletykalap. Azt a londoni rendőrség is megerősítette, hogy bár a magyar nő több éve Angliában élt, nem volt állandó lakóhelye. A rendőrség értesítette az áldozat hozzátartozóit, a hivatalos azonosítás azonban még nem történt meg. Egyelőre azt is vizsgálják, valóban három éve hallottak-e róla utoljára.

Egy másik nő holttestét is megtalálták a rendőrök. A Sky News szerint a ciprusi származású 38 éves, háromgyerekes M. Mustafa a környéken élt, eltűnését még 2018 májusában jelentették be. Őt már hivatalosan is azonosította a nővére.

Fotó: @find_jane / Twitter M. Mustafa fotója a keresésére indított Twitter-oldalon

Vizsgálják azt is, hogy a két áldozat ismerte-e egymást, kikkel álltak kapcsolatban, milyen életvitelt folytattak, és mit csináltak abban az utcában, ahol holttestüket megtalálták, írta a Guardian.

Sokan megfordultak a lakásban

A két holttestet egymásra helyezve, egy fagyasztóládában találták meg, és mindketten ruhában voltak, írja a Telegraph.

emiatt pedig a két test eggyé fagyott össze,

és ezért is tartott tovább az azonosításuk, hiszen az április végi megtalálásukkor még azt sem tudták megmondani, hogy felnőttekről van-e szó.

Teljesen szokatlan állapotú helyszín ez számomra. Huszonnyolc éves munkásságom alatt sosem láttam még hasonlót sem, amikor két test ilyen formában van megfagyva

– mondta a helyszínről a nyomozást vezető felügyelő. Még vizsgálják a két nő halálának okát, de annyit a hatóságok elmondtak, hogy több sérülés is van a testükön.

A fagyasztót a kelet londoni Canning Town városrész Vandome Close utcájában találták meg egy földszinti lakásban, ahova a rendőrség egy bejelentés miatt ment ki. Egy gyanútlan telefonáló ugyanis a lakás bérlője hogyléte miatt aggódott, ezért hívta a rendőrséget, akik a kiérkezés után találták meg a két holttestet.

Fotó: Google Maps A holttesteket a kelet londoni Canning Town városrész Vandome Close utcájának egyik lakásában találták meg

A hatóságok szerint a lakást főleg átutazók használták, jöttek-mentek benne az emberek, és többször fordultak meg drogosok is benne.

A szomszédokat sokkolta a történet. Egyikük azt nyilatkozta, gyakran látott nőket ki-be járni a lakásba.

A nyomozást a Scotland Yard vezeti, akik még két másik lakást is átkutattak. Előbb gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek egy 50 éves férfit, aki M. Mustafa jó barátja volt. Őt végül szabadlábra helyezték, de a vizsgálatot folytatják vele szemben.

Őrizetbe vettek egy Zarhid Younis nevű 34 éves férfit is, aki abban a lakásban élt, ahol az áldozatokat megtalálták. Ellene vádat emeltek elhunytak törvényes és tisztes temetésének megakadályozása bűncselekmény elkövetésének gyanújával. Május végén kell majd megjelennie a bíróság előtt.