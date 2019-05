Republikánus és demokrata törvényhozók is Trumpnál tiltakoznak Orbán látogatása miatt

Magas rangú republikánus és demokrata honatyák együtt tiltakoznak Orbán Viktor két nap múlva esedékes washingtoni látogatása ellen, írja a Reuters.

A szenátus külügyi bizottságának kormánypárti elnöke, Jim Risch és a testület legmagasabb rangú demokrata tagja, Bob Menendez a donald trump elnöknek küldött levélben fejezi ki aggodalmát a magyar demokrácia állapota miatt.

Mint írják, az utóbbi időben erősen leromlottak Magyarországon a demokratikus viszonyok. A választásokon háttérbe szorult a verseny, a bíróságokat mindinkább a hatalom ellenőrzi. Az állásfoglalás, amelyhez csatlakozott a republikánus Marco Rubio és a demokrata Jeanne Shaheen is, nehezményezi továbbá, hogy a magyar kormány szoros viszonyt alakított ki Oroszországgal. Nem gondoskodott pótlólagos energia-beszerzési forrásokról, ugyanakkor lehetővé tette, hogy rajta keresztül az oroszok kijátsszák az amerikai szankciókat.

Az aláírók kifogásolják továbbá, hogy Budapestre költözik és különleges jogokat kap az orosz kormány által alapított Nemzetközi Beruházási Bank, illetve hogy a magyar fél nem Amerikának, hanem Moszkvának adott ki két fegyverkereskedőt.

A szenátorok kérik, hogy az elnök hozza szóba ezeket az aggodalmakat a hétfői tárgyaláson.

Közben az alsóház külpolitikai bizottságának vezetője és több más demokrata politikusa egyenesen arra hívta fel Trumpot, hogy mondja le Orbán látogatását.

Ők is hasonló aggályokat fogalmaztak meg, mint a szenátusi társintézmény, de szóvá tették az idegengyűlölő és esetenként az antiszemitizmus látszatát is keltő hivatalos magyar megnyilatkozásokat is.

A Fehér Ház illetékesei egyelőre nem kívántak reagálni az üzenetre, egy magas rangú tisztségviselő azonban a Reutersnek elmondta, hogy a kormányzat ismét nagyobb szerepet kíván vállalni Közép- és Kelet-Európába. Ennek része Orbán közelgő útja, egyszerűen csak azért, hogy megerősítsék a stratégiai kapcsolatokat. Tehát nem okvetlenül akarják kivesézni a kétoldalú kérdéseket egy mostani, hétfőn aláírandó megállapodással.