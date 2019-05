50 beteget is megmérgezhetett egy francia altatóorvos

Több beteget is megmérgezhetett egy franciaországi orvos, aki épp vizsgálati fogságban van a kelet-franciaországi Besançon városában - számolt be a FranceInfo alapján az MTI. 50 esetről lehet szó, amikben az altatóorvost azzal gyanúsítják, hogy nem megfelelően végezte munkáját. Azt még nem tudni, hogy emiatt halálesetek is bekövetkeztek-e.

A 47 éves férfit hétfőn vették őrizetbe, azóta ki is hallgatták. Az orvos védőügyvédje a helyi médiában tagadta a védence ellen felhozott vádakat.

Az orvost már 2017-ben szándékos mérgezéssel vádolták, majd végül felmentették. Akkor azzal gyanúsították, hogy hét beteget mérgezett meg két besançoni magánklinikán 2008-2017 között; rutineljárások során léptek fel problémák. A betegek közül ketten meghaltak, ötöt újra lehetett éleszteni.

Az orvost akkor felmentették, ugyanis a nyomozások eredményei szerint a betegek hozzájárultak ahhoz, hogy magas dózisban adjanak be nekik altatószert és káliumot.