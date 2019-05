Szexszekta lehet a német számszeríjas gyilkosságok hátterében

Péntek este 10 órakor egy 53 éves férfi és két társa, egy 30 és egy 33 éves nő becsekkoltak egy panzióba a bajorországi Passau környékén, az osztrák-német határ közelében. Előtte két órával telefonon foglalt az egyik nő maguknak egy háromágyas szobát három éjszakára, reggeli nélkül. A második emeleti 20-as szobához kaptak kulcsot, majd elkezdtek kipakolni a fehér Renault pick-upjukból –

mint utóbb kiderült, táskáikban csak három számszeríjat hoztak fel.

A férfi öltönyével és fehér szakállával komoly, de furcsa férfinak tűnt, mondta a hotel többi vendége a BBC-nek. A két feketébe öltözött nővel azonban állítólag igen durván bánt. A vendégek a szállásért előre kifizettek 300 eurót, majd mielőtt felmentek volna szobájukba, vettek egy üveg kólát és egy vizet, majd udvariasan jó éjt kívántak. A tudósítások szerint ez volt az utolsó alkalom, amikor a három személyt élve látták.

Fél nappal később, szombat délelőtt fél 12-kor kopogott a szobalány a 20-as szoba ajtaján, majd mikor résnyire benyitott, egy testet látott az ágyon fekve. „Valaki odatett egy bábut” – mondta kolléganőjének, akivel később csak egy lépéssel mentek beljebb a szobába, amikor látták, hogy ennél jóval komolyabb esetről van szó. Egyből hívták felettesüket, aki megdöbbent a látványon: az 53 éves férfi és a 33 éves nő kéz a kézben feküdtek az ágyon, testükből mindenhonnan nyilak álltak ki. Míg a padlón a 30 éves nő hevert egy vértócsában, a nyakát szintén egy nyíl szúrta át. Az ágyban talált két áldozat egy-egy végrendeletet is hagyott maga után, de nem tudni, mi áll bennük.

Összefüggő eset, félezer kilométerrel arrébb

Éppen, hogy elterjedt a hír a német sajtóban, hétfőn újabb fejlemény érkezett az esethez. Az ország másik végében, az alsó-szászországi Wittingenben ugyanis két újabb halottra bukkantak a nyomozók a panzióban nyakon lőtt 30 éves nő lakásán: egy 35 éves nő és egy 19 éves lány holtteste már napok óta ott feküdhetett. Rajtuk külső erőszak nyomait nem látták, és nem találtak sem íjakat, sem nyilakat a lakásban.

Templomos zászló, véres manöken, harci fejsze Egy bizarr hely a westerwaldi Hachenburgban – így jellemzi a dpa német hírügynökség beszámolója Torsten W. középkori jellegű boltját. Eredetileg a férfi tulajdonában volt a hely, amit viszont a Daily Mail szerint egy évvel ezelőtt eladott egy ismeretlennek. A tulajdonosváltás ellenére továbbra is itt dolgozott az üzletben, aminek ablakában egy manöken-baba támasztja a pultot, fekete nejlonharisnyában, véresen összemaszatolva. Karjai és lábai közt kék kötelek, nyaka körül pedig egy lánc lóg. Egy tábla hirdeti a bejárati ajtón a kardvívó edzések időpontját: ezeket minden kedden és csütörtökön tartják meg. Hátul egymásra pakolt üres fadobozok látszanak, mellettük, a kandalló felett a templomos lovagok zászlajai és egy harci fejsze van kiakasztva.

Kedden jöttek ki végül az öt áldozat boncolási eredményei, amelyekről a Bild is beszámolt. Eszerint mind az öten Rajna-vidék-Pfalz tartományból származtak, a Köln és Frankfurt között félúton fekvő Hachenburgból. A panzióban meggyilkolt három áldozat egyazon sportegylet tagja volt, és egy hobbi kötötte össze őket – a középkor. Lovagi tornákat megidéző játékokon vettek részt a lap szerint, sőt: az 53 éves Torsten W.-nek egy középkori témájú boltja volt, ahol bárdokat, késeket, páncélokat árult, a helységben pedig kardvívást is tanított.

A férfi piercingeket viselt, karjára pedig egy alkimista szimbólum volt tetoválva. Kézen fogva feküdtek az ágyban a 33 éves Kerstin E.-vel, amikor számszeríjjal mindkettejük szívébe egy-egy nyílvessző hatolt. Ezek után még többször lőtt a gyilkos az áldozataiba, a férfinek a homlokából is nyílvesszők álltak ki.

A harmadik vendéget a szobában, a 30 éves Farina C.-t csak egy nyíllövés érte, de az belefúródott a torkába, ami elég volt ahhoz, hogy belehaljon sérülésébe. A nő egy pékség üzletvezetője volt, az ő lakásán az észak-németországi Wittingenben pedig beazonosították a másik két áldozatot is.

A két nőt már korábban megölhették, erre utal az, hogy a wittingeni lakásban régóta nem járt senki, a hozzá tartozó postaláda tömött volt, a környékén pedig jellegzetes szag terjengett. Arról, hogy a két nő halálát mi okozta, nem adtak ki egyelőre információt. A 35 éves Gertrud C. egy környékbeli általános iskola tanítónője volt, és az ő nevére volt írva a lakás – egyúttal házastársa is volt a panzióban torkon lőtt nőnek. 2017-ben keltek egybe, és viselték azóta ugyanazt a vezetéknevet, írja a Focus. Velük együtt élt egy 19 éves lány, Carina U., aki szintén 2017-ben elköltözött a szüleitől, és egy küzdősportegyletben került kapcsolatba a megölt férfivel.

Szektába szökhetett szülei elől

Carina szülei a német RTL-nek elmondták, hogy miután lányuk megismerkedett a férfival, teljesen eltávolodott addigi barátaitól, környezetétől, feketére festette a haját, és minden idejét az egyletben töltötte. Sőt, saját kérésére egy gyámügyi intézetbe költözött el otthonról évekkel ezelőtt, szülei pedig innentől kezdve alig találkoztak vele. Miután nagykorú lett, a gyámügy is levette róla a kezét, és feltételezhetően az ötvenes Torstennel még szorosabb kapcsolatba került – azért csak feltételezhetően, mert szüleivel Carina tizennyolcadik születésnapja után minden kapcsolatot megszakított.

A német RTL információi szerint azonban nem a sport szeretete hozta össze a férfit Carinával és a további áldozatokkal: forrásaik szerint a férfi fizikai erővel és manipulációval irányította őket, ugyanis

mind a négy nő egy szexszekta tagja volt, ahová gurujuk és tanítómesterük, az 53 éves Torsten W. vezette be őket.

Egyelőre nem tudni biztosan, ki lőtt le kit, de feltételezhető, hogy a 30 éves Farina C. megölte a két wittingeni lakótársát, köztük a saját házastársát is, majd a panzióban megölte az ágyon talált férfit és nőt, utána torkon lőtte magát. A Daily Mail arról ír, hogy egy ausztriai lovagi tornáról utazhattak haza, amikor megálltak Passauban a panziónál. Az is kérdéses, hogy csoportos vagy kiterjesztett öngyilkosságról van-e szó, esetleg egy megrendelt gyilkosságról, az ügyészség ugyanis a Bild szerint ezt sem zárja ki. A csoportos öngyilkosságban minden tag önszántából hajtja végre tettét, kiterjesztett öngyilkosság esetén viszont a bevont résztvevő nem akarja elkövetni azt, a cselekvő mégis megöli, rákényszeríti vagy ráveszi.

Megkérdezett szakértők szerint akár egy hatodik személy is közreműködhetett az ügyben, aki megrendelte a gyilkosságokat, és akinek az érdekében állt az öt nő és a férfi halála. Ez viszont végképp tisztázatlan a hatóságok előtt, így egyelőre semmilyen indokról vagy motivációról nincs hír a német sajtóban, a folyamatban lévő nyomozás pedig még jó ideig eltarthat.

Németországban közel 1,35 millió tagot számlál a Deutscher Schützenbund (Német Védszövetség), ami magában foglalja a sportlövészeket, íjászokat és a hagyományőrzőket is. Közülük mindegy háromezren használnak számszeríjat a hivatalos adatok szerint, amiket 18 éves kortól szabadon is lehet vásárolni, bár a fegyvertörvények a használatukat a „lőfegyverekkel egyenértékű” szabályok közé szorítják, írja a Spiegel. A rendőrség a nyomozás során az egyik számszeríjhoz egy blokkot is talált, ami alapján az eszközt nem sokkal a gyilkosság előtt vették meg Ausztriában.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.