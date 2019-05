Hajtóvadászat Szumátrán: Több mint száz elítélt még mindig szökésben

Több száz rendőr és katona üldözi azokat a szökevényeket, akik egy indonéz börtönben kirobbant csütörtöki lázadást követően szóródtak szét Észak-Szumátrán. A zendülés – ami az egyik rab hiányos orvosi kezelése miatt robbant ki – során felgyújtották az őrök járműveit, majd a zavart kihasználva százával szöktek meg a drogvétségekben elítélteknek fenntartott intézményből. A legtöbbjüket gyorsan sikerült begyűjteni, de még mindig legalább százan vannak szabadlábon.

Az észak-szumátrai rendőrkapitány felszólította a szökésben lévőket, hogy adják fel magukat, és a súlyos extrabüntetés kockáztatása helyett inkább töltsék le hátralévő idejüket.

Nem oldja meg a bajt, ha meglógtok, hanem csak még több bajt hoz rátok.

Egyelőre azonban a hatóságoknak is komoly problémákkal kell szembenéznie. Ugyanis a csütörtöki rövid időn belül már a második komoly börtönlázadás volt Szumátra szigetén: szombaton ugyanis egy másik börtönben is lázadás tört ki, miután az őrök metamfetamin-birtoklás miatt megvertek néhány rabot. Onnan is több mint 100 ember szökött meg, közben több elítéltet és egy rendőrt is megkéseltek, és közülük még mindig több tucatnyian vannak szökésben.

A túlzsúfolt indonéz börötönokben nem ritkák a lázadásokkal egybekötött tömeges szökések; 2013-ban valóságos lázadás-sorozat tört ki, mely során a zsebesektől a terroristákig egy sor elítélt lógott meg, tavaly pedig Celebeszen egy földrengés után oldottak kereket csaknem hatszázan.

(SBS News)