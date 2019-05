Trump: Nem akarok háborút Iránnal

Az amerikai kormányzat nem akar háborút Iránnal.

-jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban csütörtökön, amikor fogadta svájci kollégáját, Ueli Maurer elnököt. Az amerikai újságírók az alkalomtól függetlenül szinte kizárólag az Irán körül kialakult feszültségről faggatták az amerikai elnököt. Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon Washington háborúzni fog-e Iránnal, azt válaszolta:

Remélem, nem!

Svájc, amely hagyományosan semleges ország, rendszeres kapcsolattartó az Egyesült Államok és Irán között. Washington ugyanis 1979-ben megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Teheránnal, és a Trump-adminisztráció a 2015-ös nukleáris egyezményhez vezető tárgyalások során kialakított kommunikációs csatornákat is jegeli.

Az amerikai-svájci tárgyalásokról kiadott közlemény szerint a két államfő nemzetközi kérdéseket vitatott meg, köztük a venezuelai és a közel-keleti helyzetet.

A The New York Times csütörtök este internetes oldalán meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte értesüléseit, melyek szerint Donald Trump azt mondta Patrick Shanahan ügyvezető védelmi miniszternek, hogy nem akar háborút Iránnal. A kijelentésre egy heves vitákkal terhelt szerdai tanácskozáson került sor, és Trump állítólag nagyon határozottan állást foglalt mindenféle katonai akció ellen. A The New York Times úgy tudja: az elnök Shanahan révén üzenni akart azoknak a héjaként számon tartott tanácsadóinak - elsősorban John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadónak -, akik nyomást gyakorolnak rá egy Irán elleni katonai akció megindítása érdekében. Az Iránnal kapcsolatos politika miatti nézetkülönbségekről, sőt, feszültségekről szintén csütörtökön a hagyományosan jó fehér házi értesülésekkel rendelkező Washington Post számolt be; a lap - a kormányzat által nyilvánosan letagadott - értesülése szerint Trump kifejezetten John Bolton álláspontja miatt aggódik, attól tartva, hogy

a nemzetbiztonsági tanácsadója egy Irán elleni háborúba sodorja az Egyesült Államokat.

Nancy Pelosi, demokrata párti házelnök csütörtökön újságírók előtt kijelentette: a kongresszus nem adott felhatalmazást egy Irán elleni háborúra. Később, egy másik interjúban pedig megelégedettségét fejezte ki, hogy Donald Trumpnak "nincs ínyére egy katonai konfliktus Teheránnal".

(MTI)