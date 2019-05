Lemondott Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár

Egy nappal azután, hogy a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung nyilvánossá tette az osztrák szabadságpárti politikusok kínos videóját, Heinz-Christian Strache alkancellár már le is mondott. Sebastian Kurz néppárti kancellár ugyanis azonnal deklarálta, hogy a botrány után Strachénak mennie kell. A következő kérdés, hogy a 2017 óta fennálló ÖVP-FPÖ koalíció együtt maradhat-e.

A videónak magyar vonatkozásai is vannak. Amikor Strache a 700 ezres példányszámú Kronen Zeitung osztrák bulvárnapilap megszerzéséről álmodozik, Orbán Viktor médiabirodalmát tekinti példának és Heinrich Pecina közvetítői szolgálatait ajánlja az állítólagos orosz befektetőnek. Pecina - aki bezárta a Népszabadságot és a Mediaworks-öt átjátszotta kormányközeli köröknek - tagad, szerinte soha nem volt köze a videón tervezgetett akcióhoz.

Ibiza, 2017

Igazán díszes társaság gyűlt össze 2017 július 24-én Ibizán, egy elegáns, naponta ezer euróért kibérelhető villában. A titokban bekamerázott ház egyik szobájában osztrák szabadságpárti politikusok, illetve egyikük felesége lazán, pólóban magyaráznak két orosznak, a hangok alapján elsősorban egy fiatal orosz lánynak.

A hosszas, hat-hét órás disputa közben a csapat pezsgőt iszik, tonhaltartárt és szusit csipeget. A politikusok egyre jobban bemelegednek, vélhetően nem is sejtik, hogy minden bizonnyal az egész szituáció az ő lejáratásukat szolgálja.

Ebből a kedélyes életképből gigantikus botrány lett, vélhetően belerokkan az osztrák kormány, de az érintettek és pártjuk egészen biztosan, Strache már le is mondott.

Fotó: FALTER / youtube Képernyőkép Heinz-Christian Stracheról készült videó felvételről

Heinz-Christian Strache

A villában a legnagyobb kutya Heinz-Christian Strache osztrák szélsőjobboldali politikus, szombatig osztrák alkancellár volt. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 49 éves vezetője valaha bécsi fogtechnikus volt, majd amikor egyre komolyabb politikai ambíciói lettek, elfoglalta az FPÖ-t.

Konkrétan így történt, az ő hatására vált ki ugyanis Jörg Haider, a Szabadságpárt fiatalon elhunyt legendája a saját pártjából és alakított új formációt. Strache egyre befolyásosabb lett, 2017 óta kormányon volt. Nemrég újra házasodott, két nagyobb gyermeke után immár új házasságából is született gyermeke.

Gudenus és becses neje

A felvételen főleg Strache „mondja a tutit", de végig ott van, olykor magyaráz, illetve oroszra fordít, a korábban szintén bécsi szabadságpárti politikusként felfelé törő Johann Gudenus is, aki 2015 és 2017 között Bécs alpolgármestere is volt.

Egy ideig bent ül a beszélgetésen Gudenus szerb felesége, Tajana is.

Ők amolyan médiasztárok Ausztriában. A szélsőjobbos politikust idegenellenes nézetei nem zavarták abban, hogy egy „bevándorlót", a korábban Bécsben tanuló, rengeteg nyelven beszélő filozófus-hallgatót elvegye, a nagy esküvőt a boszniai szerb enklávéban, Banja Lukában tartották.

Az osztrák politikusok mellett két orosz lehet még a szobában, ők nem látszanak, és vélhetően csalók voltak. „Ja panyimaju (értem)" – mondogatja a hölgy, amikor ismertetik vele az osztrák viszonyokat.

Korrupció a köbön

A Süddeutsche Zeitung és a Spiegel által kirobbantott botrányos videóügy szerint Strache hat órát szánt a beszélgetésre, elsősorban az orosznak gondolt fiatal nőre, mert ő azt állítja magáról, hogy egy orosz oligarcha unokahúga, és a családja 250 millió eurót szeretne Ausztriában befektetni, többek között a Kronen Zeitung napilapot is megvennék.

A naponta 700 ezer példányban kinyomott és 2-2,5 millió olvasóval bíró osztrák bulvárlap hatalmas erő, több olvasója van, mint a következő öt napilapnak összesen. Tudja ezt Strache is, aki kifejti nézeteit az újságírók megvehetőségéről és arról, hogy pár ember kirúgásával és néhány új kolléga felvételével irányba állítható a fontos lap, amelyik ezek után (éppen a 2017-es osztrák választási kampány finisében járunk) már nem fog „szaglászni".

A beszélgetés során a szélsőjobboldali politikus többször is Magyarországra utal, mondván, olyan médiaviszonyokat szeretne, mint Magyarországon, ahol például egy érdekes figura,

Heinrich Pecina összevásárolt egy csomó médiát Orbán Viktornak.

Az igazán kínos részeknél Strache elmagyarázza, hogy a segítségért cserébe állami megbízásokat tud adni, és példákat is mond olyanokról, akik már támogatják a pártját, elsősorban René Benko innsbrucki ingatlanosról, illetve a Novomatic cégről. Ők azóta mindketten kategorikusan cáfolták a nemtelen támogatásokat, ahogyan Heinrich Pecina is tagadta, hogy reális lett volna az a szerep, amit Strache neki szánt, ugyanis a beszélgetésben Strache Pecina igénybe vételét javasolja a tervezett hatalomátvételhez. Arról máris vitatkoznak az osztrák sajtóban, hogy ez az egész csak egy kínos beszélgetés, vagy kimeríti valamilyen bűncselekmény tényállását.

Kurz: Ennyi volt

Sebastian Kurz osztrák kancellár a videó részleteinek bemutatása és a témában született osztrák és német cikkek megjelenése után kizárta, hogy az általa vezetett Osztrák Néppárt (ÖVP) folytassa az együttműködést Strachéval.

Az jelenleg még nem egyértelmű, hogy a kormányfő döntése a 2017 decembere óta hivatalban lévő koalíció felbomlását jelenti-e, vagy egyelőre csak Strache távozását a miniszterelnök-helyettesi tisztségből, idézte a dpa német hírügynökséget az MTI.

Úgy volt, hogy Sebastian Kurz már szombaton délelőtt találkozik Strachéval, de ezt végül lemondta, de az osztrák lapok egyöntetű véleménye az volt, hogy Strache gyorsan eltűnik az osztrák közéletből. Így is történt, délben már le is mondott az alkancellár.

Szombati sajtóértekezletén a politikus egy olyan titkosszolgálati akció áldozataként tüntette fel magát, amelyet szándékosan az európai parlamenti választásokra időzítettek, azzal a szándékkal, hogy "felrobbantsák" az osztrák kormánykoalíciót.

Ki segített volna?

A történeten természetesen nagyon felháborodott az azóta folyamatosan ezzel foglalkozó Kronen Zeitung is, ahogyan minden más emlegetett érintett is. A videóban Strache ugyanis súlyos bűncselekményeket tervez, bár azóta mindenki azt hangsúlyozza az FPÖ világából, hogy a könnyed, kötetlen beszélgetésben elhangzó témákból semmi nem valósult meg.

Mindenesetre látszik a dialógusból, hogy Strache tévét is szeretne szerezni, akár a közszolgálati ORF egy csatornáját is az oroszok kezére játszaná, és ezekért cserébe közpénzből nyújtott támogatást, zsíros üzleteket helyez kilátásba.

A médiát pedig nem titkoltan a szavazótábora, a hatalma növeléséhez szeretné felhasználni, azon mereng, hogy megszerzésével miként lehetne növelni az FPÖ szavazótáborát, akár 27 százalékról, 34 százalékra is (Végül egyébként a 2017-es ausztriai választáson a menekültellenes retorikát használó párt 26 százalékot kapott).

A beszélgetésben arról is szó van, hogy a médiával megszerzett befolyás és hatalom a későbbiekben egyéb üzletekhez, elsősorban ingatlanvásárlásokhoz is hozzásegíthet.

Magyarország szerepe a történetben passzív, a magyar médiapiac amolyan hivatkozási alap, elérendő vágyálom Strache számára, aki mesél Pecináról az ál-unokahúgnak:

Pecina nagy játékos, 15 évvel ezelőtt elkezdte venni Orbánnak a médiát, mert a németek szabadulni akartak mindentől, mert veszteséges volt az üzlet.”

A Kronen Zeitung

A Kronen Zeitung (vagy egyszerűbben a Krone), azaz a "koronás újság" 1959-ben alapított, hatvan éves lap, 2017-ben, a felvétel idején még 50 százalékban az alapító Hans Dichland családtagjaié (három gyermeké és az özvegyé) volt, 50 százalékban pedig a német Funke-médiacsoporté. Utóbbi egy óriási esseni médiacsoport, itthon átmenetileg a HVG többségi tulajdonosa is volt, illetve a Pannon Lapok Társaság elnevezésű cégen keresztül megyei napilapjai. Előbbit a HVG csapata vette vissza, utóbbit éppen Pecina vásárolta fel, hogy azután a többi Mediaworks-érdekeltséggel együtt, de a Népszabadság bezárása után Mészáros Lőrincnek továbbítsa.

Végül a portfólió jelentős része a polgári értékeket támogató KESMA alapítványnál landolt.

A nagy Strache-terv

Az "oroszok" azt ígérték Strachénak, hogy a Dichland-pakettet megszerzik, mire Strache azon töpreng, hogy Pecina segítségével a Funke-rész is megszerezhető lenne.

A Spiegel elérte Heinrich Pecinát, aki deklarálta, hogy nem volt soha köze a Kronen Zeitunghoz és nincs befolyása a Funke-cégre. Ha ez a forgatókönyv nem is valósult meg, de azóta a németek valóban kiszálltak az osztrák lapból, de nem a videóban emlegetett Pecina úr, hanem éppen a videóban szintén emlegetett René Benko felé, akinek az ügyvédje azt jelentette be, hogy soha nem támogatta az FPÖ-t.

Válaszúton

Ausztriában az eset éles visszhangot váltott ki, elsősorban azért, mert a közszolgálati tévé függetlensége és semlegessége ugyanúgy téma, mint az orosz befolyás növekedése, vagy a közpénzügyi tisztaság.

Annak ellenére, hogy Ausztriát minden korrupciós lista sokkal előrébb sorolja, mint például Magyarországot, a hatalmas és részben orosz befolyás alatt is álló építőipari cégekkel és hagyományosan egyfajta nyugati - orosz hídszereppel rendelkező országban sok nagy építőipari korrupciós botrány volt és elsősorban éppen a szélsőjobboldallal kapcsolatban szokott felmerülni az orosz háttér.

Minket elsősorban az érdekelhet, hogy az érdekes figurának leírt és korábban Magyarországon is nagyon aktív Heinrich Pecinát hogyan érinti az ügy. Ő vele ugyanis, mint hazai médiatulajdonossal nemrégiben Orbán Viktor is találkozott. Maga Strache is nagy rajongója volt Orbánnak, legutóbb éppen 12 napja, május 6-án találkoztak Budapesten. A vélhetően teljesen alaptalan orosz médiavásárlás végül azért is analóg a hazai médiaviszonyokról, mert Simicska Lajos szerint Orbán Viktor egyszer odavetette neki, hogy az RTL-t az orosz Roszatommal is meg lehetne vetetni.

Ki lehet az utód?

Az APA osztrák hírügynökség az FPÖ szövetségi és tartományi köreiből úgy értesült, hogy a szabadságpárt minden bizonnyal Norbert Hofer közlekedési, innovációs és technológiai minisztert fogja az alkancellári posztra javasolni, hogy az ő vezetésével folytassák a koalíciós együttműködést. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy Sebastian Kurz kancellár és pártja, az ÖVP ezt elfogadja-e.

Kurz kancellár mindenesetre nincsen könnyű helyzetben, vagy kategorikusan véget vet az együttműködésnek, vagy örökre az FPÖ-höz láncolja magát. - mondta az APA-nak Peter Filzmaier osztrák politológus. ha az előbbi utat választja, akkor alighanem előrehozott választások lesznek.

(Borítókép: Heinz-Christian Strache nyilatkozik a sajtónak 2019. május 18-án Bécsben. Fotó: Leonhard Foeger / Reuters)