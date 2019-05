Orbán Viktor a Strache-botrányról: A magyar kormány nem foglalkozik médiatulajdonosok döntéseivel

Strache alkancellár lemondását osztrák belügynek tartjuk, így a kormány nem kívánja kommentálni. Azt pedig több alkalommal világossá tettük, hogy a magyar kormány nem foglalkozik üzleti kérdésekkel, így a médiatulajdonosok döntéseivel sem

- ezt reagálta megkeresésünkre Havasi Bertalan helyettes államtitkár, Orbán Viktor sajtófőnöke. Azért kerestük meg, mert Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár Orbán Viktor szövetségese volt, nemrég járt is Budapesten, tartottak közös sajtótájékoztatót is, ahol nem győzték egymást dicsérni. A miniszterelnök véleményét a lemondásról és a botrányról is kértük.

Illetve azért is kerestük, mert Strache lemondásához egy olyan videófelvétel vezetett, amin feltehetően orosz befektetőnőknek azt mondja, hogy olyan médiát szeretne, mint amilyen Orbán Viktornak van, és fel is ajánlotta közvetítőnek/lebonyolítónak Heinrich Pecinát, akivel Orbán Viktor is szokott találkozni és aki - Strache szerint - "nagy játékos, 15 évvel ezelőtt elkezdte venni Orbánnak a médiát".

Pecina volt az, aki a Népszabadságot és a Mediaworks-öt is segített kormányközeli vállalkozóknak és vállalkozásoknak adni. A Népszabadságot gyorsan be is zárták, a főként megyei lapokat tömörítő Mediaworks pedig szépen a kormány szolgálatába állt.

Pecina egyébként tagadja, hogy a videófelvételen taglalt ügyletekhez bármilyen köze lenne, illetve hogy azokra befolyása lenne.