Előrehozott választás lesz Ausztriában

Előrehozott választást jelentett be Sebastian Kurz osztrák kancellár szombat esti Facebook-élőjében. Kurz bejelentette, hogy felbontják a kormánykoalíciót, és a köztársasági elnökhöz fordul, hogy minél előbb írja ki a választásokat.

"Ami sok, az sok"

- mondta a kancellár, miután bár megköszönte a közös munkát a koalíciós partnerrel, fel is sorolt néhány korábbi velük kapcsolatos botrányt, amit nehezen viselt, végül ezt a mostanit már elfogadhatatlannak nevezte. Kurz arról is beszélt, hogy bár Strache lemondott, ezt ő kevésnek látja, nem akar így kormányozni tovább, nem látja, hogy megváltozna koalíciós partnerük, a szabadságpárt. Az FPÖ pedig árt a kormány reformterveinek, és az ország tekintélyének is egyaránt.

Médiabefolyás megszerzésében bízott Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár, az FPÖ párt első embere, amikor óvatlanul súlyos korrupciós viszonyokról mesélt és állami segítséget ígért magukat orosz oligarcháknak kiadó csalóknak. A 2017-es rejtett kamerás felvételről ugyan egyelőre még nem lehet tudni, hogy ki és miért készítette, vélhetően eleve csőbe akarták húzni a politikust. Sikerült, Strache már le is mondott.

Sebastian Kurz néppárti kancellár azonnal deklarálta, hogy a botrány után Strachénak mennie kell, a következő kérdés az volt, hogy a 2017 óta fennálló ÖVP-FPÖ koalíció együtt maradhat-e. Kurz szombat reggelre, majd délutánra, végül este 7:45-re ígérte, hogy sajtótájékoztatót tart a fejleményekről. Eközben több ezer tüntető gyűlt össze az osztrák kancellária előtt, hogy a koalíció felmondását, illetve Sebastian Kurz néppárti (ÖVP) kancellár lemondását és új választások kiírását követeljék, írta az MTI.

Már Kurz bejelentése előtt azt írta az APA osztrák hírügynökség, hogy szabadságpárti körökből úgy értesültek, az FPÖ a Sebastian Kurz kancellár vezette Osztrák Néppárttal (ÖVP) alkotott koalíció fennmaradásának feltételéül ragaszkodott ahhoz, hogy megőrizhesse az általa kulcsfontosságúnak tartott belügyminiszteri tárcát, és nem hajlandó Herbert Kickl belügyminisztert "feláldozni". Kurz azonban ezt elutasította, és már csak az volt a kérdés, hogy az előrehozott választásokat hogyan kommunikálja, írta az MTI valamivel 7 előtt.

Sebastian Kurz végül egy esti Facebook-élőben jelentette be: előrehozott választást akar, amilyen hamar csak lehet.

A Strache körüli botrány péntek este robbant ki, miután a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung című német lapok közzétettek egy videofelvételt. A felvétel tanúsága szerint a szabadságpárti politikus két éve a spanyolországi Ibiza szigetén a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy állítólag Ausztriába településre és ottani befektetésekre készülő, magát dúsgazdagnak valló orosz nőnek. A találkozón jelen volt Johann Gudenus, az FPÖ frakcióvezetője is.

(Nyitókép: Heinz-Christian Strache és Sebastian Kurz 2018-ban. Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP) / Austria OUT )