Strache és az FPÖ egy külön közleménnyel is udvaroltak az oroszoknak az ibizai találka után

Ahogy azt megírtuk, médiabefolyás megszerzésében bízott Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár, az FPÖ párt első embere, amikor óvatlanul súlyos korrupciós viszonyokról mesélt és állami segítséget ígért magukat orosz oligarcháknak kiadó csalóknak egy - mint később kiderült, bekamerázott - ibizai nyaralóban.

Strache arra tett utalásokat, hogy ha az oroszok megszerzik, és az ő pártjának szolgálatába állítják a legnagyobb osztrák bulvárlapot, akkor a Strabagtól elvennék a túlárazott közbeszerzések nyerésének lehetőségét, és átadnák nekik, csak csináljanak egy céget rá. Strache a magyarországi fideszes médiaviszonyokat látta elérendő célnak, ajánlotta is azt a Pecinát az oroszok figyelmébe, aki bezárta a Népszabadságot, és ahogy Strache fogalmazott, az elmúlt években megvett és előkészített Orbánnak egy sor lapot. A videó kikerült, Strache már le is mondott. Sőt, Sebastian Kurz, osztrák kancellár azt is bejelentette, vége a kormánykoalíciónak, előrehozott választások jönnek Ausztriában, valószínűleg szeptember elején.

Strache ezután azzal védekezett - azon túl, hogy egy lejárató politikai akcióról van szó -, hogy ez egy egyszeri alkalom volt, nem ígért semmit, nem is lett folytatása a dolognak, nem is volt kapcsolat később köztük és az oroszok között. Ez viszont egyáltalán nem volt igaz, hiszen Strache pártja, az FPÖ kifejezetten kereste az álorosz áloligarchákat, sőt, még egy hivatalos pártközleményt is kiadtak, amiben a Strabagot támadták, csak hogy bizonyítsák, mennyire komolyan gondolják, amiről beszéltek, írja az Azonnali.hu a Süddeutsche Zeitung és a Spiegel legfrissebb cikke alapján.

Mind Strache, mind Johannes Gudenus, az FPÖ volt parlamenti frakcióvezetője arról beszélt a botrány után, hogy semmilyen kapcsolatban nem voltak az állítólagos befektetővel, ám a német lapok cikke szerint Gudenus utána is tartotta a kapcsolatot velük, a velük váltott üzenetekről pedig beszámolt Strachénak is. Gudenus pedig találkozott is az áloligarcha emberével, akiknek kellett egy gesztus az FPÖ részéről, hogy komolyan gondolják, amiről beszéltek, és amivel hitegették őket az eltérített közbeszerzésekkel kapcsolatban, ezért azt javasolták az FPÖ-s politikusnak, hogy

"a gesztus egy Hans Peter Haselsteinert, a Strabag egyik tulajdonosát, egyben liberális mecénást támadó sajtóközlemény legyen"

- írja az Azonnali. Azt is megbeszélték, hogy a közlemény szeptember 4-én, pár nappal a találkozójuk után jelenjen meg az osztrák APA hírügynökségen a közlemények között.

És mi történt 2017. szeptember 4-én? Az FPÖ kiküldte a közleményt, amiben Hans Peter Haselsteinert, a Strabag egyik tulajdonosát támadták be.

Azzal, hogy a többek között a liberális NEOS pártot támogató üzletember tegye transzparenssé politikai kapcsolatait, és arra is kitértek a közleményben, hogy Magyarországon már folyt nyomozás a Strabag ellen korrupció és vesztegetés gyanúja miatt. A közlemény a mai napig olvasható. Az FPÖ-s Gudenus a közleményt a saját pártos mailcíméről továbbította is az orosz nő emberének. A két német lapnak ez az email is megvan.