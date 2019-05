Az osztrák kancellár egy izraeli kampánytanácsadót sejt az ibizai leleplező videó mögött

Sebastian Kurz osztrák kancellár a Kronen Zeitungnak adott interjújában ismét azt emlegette, hogy a koalíciós partnerét, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökét, Heinz-Christian Strachét teljesen lejárató ibizai videót Tal Silberstein izraeli kampánytanácsadó készíttethette.

A néppárti (ÖVP) kancellár már szombati hivatalos állásfoglalásában is beszélt arról, hogy a módszerek az izraeli politikai tanácsadóra utalnak. Kurz a Kronen Zeitungnak most azt mondta: az osztrák szociáldemokraták (SPÖ) a választási kampányaikban folyamatosan Tal Silbersteint foglalkoztatják, ő pedig világszerte arról ismert, hogy ilyen akciókat szervez a politikai ellenfelek lejáratására.

Kurz szerint ebben a félelmetes üzletágban kétségtelenül Silberstein az egyik legjobb, és ezt már több országban is bizonyította. Mint mondta, sajnos nincs bizonyítéka arra, hogy az Osztrák Szabadságpárt elnökét az izraeli tanácsadó megbízására csalta lépre és kompromittálta egy ibizai luxusvillában egy orosz oligarcha állítólagos rokona, de Kurz azt állította: ő saját tapasztalatból tudja, mire képesek az osztrák szociáldemokraták Silbersteinnel.

Silberstein Magyarországon is dolgozott Tal Silberstein korábban Magyarországon is dolgozott az MSZP-nek. Medgyessy Péter miniszterelnöksége idején vették igénybe a korábban Bill Clintonnak, Ehud Baraknak és Gerhard Schrödernek is segítséget nyújtó Greenberg Quinlan Rosner tanácsadó céget. A kormányzati tanácsadásra koncentráló munkára Tal Silbersteint és Jeremy Rosnert küldték Magyarországra. A tanácsadó cég a 2004-es EP-választáson azt javasolta, hogy az MSZP és a Fidesz közös listán indulva mutassa meg az unió iránti elkötelezettségét. Ez a kezdeményezés közröhej tárgya lett, és hozzájárult a párt EP-s vereségéhez.

A 2017-es osztrák választási kampányban például antiszemita Facebook-oldalakat hoztak létre. „Az igazság Sebastian Kurzról” elnevezésű Facebook-csoportban nagyrészt kamu profilokon keresztül azt sulykolták, hogy Kurz a milliárdos Soros György kétes politikai hálózatának tagja. A szocdemek 2017-es vereségében végül szerepet játszott, amikor kiderült, hogy a lejárató akcióhoz köze lehet az izraeli kampánytanácsadónak.

Az osztrák kancellár a Kronen Zeitungnak most azt mondta: nem lepné meg, ha róla is készültek volna olyan megrendezett videók, amelyekkel őt is kompromittálni próbálják.

A botrány kirobbanásáról Kurz azt mondta: már múlt hét csütörtökön terjedtek olyan hírek osztrák újságírókörökben, hogy pénteken egy botrányos anyag fog megjelenni a német újságokban. Ezzel egy időben Heinz-Christian Strache alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt elnöke neki is jelezte, hogy ez az anyag feltehetően róla fog szólni. Akkor még nem tudták, hogy ez milyen hatást vált ki.

Kurz azt mondta: ahogy minden osztrákot, úgy őt is sokkolta, amikor megnézte a rejtett kamerával Ibizán készült videót, amelyen a vodkát és Red Bullt nyakaló, cigarettázó Heinz-Christian Strache az FPÖ média- és pénzügyi támogatásáért cserébe zsíros állami megbízásokat ígér egy orosz oligarcha állítólagos rokonának.

Saját bevallása szerint a kancellár csalódott és dühös volt, mert ebben a másodpercben világossá vált számára, hogy ez Strache politikai karrierjének végét jelenti, súlyosan károsítja Ausztria megítélését, a politikába vetett bizalmat, és a koalíciójuk sem folytatható tovább. A kancellár telefonon beszélt a szövetségi elnökkel és az FPÖ politikusaival, hogy teljes képet kapjanak a történtekről. Ezután jutott arra a meggyőződésre, hogy felmondja az osztrák kormánykoalíciót, és új választások kiírására kéri az államfőt.

Kurz szerint az előrehozott választások kiírása nem az ő kívánsága, ez a jelen helyzetben szükségszerű lépés. Világossá vált ugyanis számára, hogy koalíciós partnere, az FPÖ mint párt nem érzi át egészében a botrány jelentőségét, és nem kíván teljes mértékben felelősséget vállalni a történtekért. Kurz szerint a történtek transzparens felderítése például nem képzelhető el úgy, hogy a belügyminiszteri posztot jelenleg az Osztrák Szabadságpárt politikusa, Herbert Kickl tölti be.

Kurz azt mondta: a bevándorlásellenes és populista párttal való 2017-es koalíciókötés kezdetén kijelölt egy vörös vonalat, amit politikusként nem hajlandó átlépni semmilyen együttműködés érdekében. Az elmúlt két évben voltak esetek, amikor már közel járt ehhez, de az ibizai videón Heinz-Christian Strache által megfogalmazott ötletek az abszolút hatalom elnyerésére és az adófizetők pénzével való visszaélésre pont azok, amelyek túllépik ezt a vörös vonalat.

Kurz cáfolta azt az ibizai videóban elhangzó állítást, hogy 2017-ben (az akkori néppárti-szociáldemokrata koalíció idején) az ingatlan és médiabefektetésekben érdekelt René Benko és a szerencsejátékkal foglalkozó Novomatic mindkét kormánypártot pénzelte. Azt mondta: ő csak az Osztrák Néppárt nevében tud beszélni, ahol ilyen nem történt.