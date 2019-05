Naponta ötezer ember menekül el Venezuelából

Naponta legalább 3-5 ezer ember menekül el Venezuelából. 2015 óta 3,7 millió venezuelai hagyta el az országot, számuk az év végére 5 millióra duzzadhat

- közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága.

A menekültek zöme a környező latin-amerikai országokba ment. Decemberben végzett felmérések szerint Kolumbia 1,1 millió, Peru 506 ezer, Chile 288 ezer, Ecuador 221 ezer venezuelait fogadott be. Magyarország is fogadott be több száz, magyar származású venezuelait, de a pontos számról nem adott tájékoztatást a kormány.

Az ENSZ statisztikája szerint a legtöbb menedékkérelmet Peruban (167 238), Brazíliában (83 893), az Egyesült Államokban (72 722), Spanyolországban (29 603) és Ecuadorban (13 535) nyújtották be venezuelai állampolgárok. Most azt kérik a befogadó országoktól, hogy ne küldjék vissza a menekülteket, és adjanak számukra menekültstátuszt.

Az ENSZ szerint

a venezuelai lakosság 24 százaléka, hétmillió ember szorul humanitárius segítségre. Több millióan nem jutnak megfelelő minőségű és mennyiségű élelemhez, az ötévesnél fiatalabb gyerekek 22 százaléka pedig krónikus alultápláltságban szenved.

A venezuelai válságról szóló cikkeinket itt olvashatja el: